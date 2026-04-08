Estos 45 municipios de Alicante vuelven a estar de fiesta el próximo lunes

El próximo lunes 13 de abril la Comunidad Valenciana celebra el día de San Vicente Ferrer. La celebración en honor a este santo tiene mucha tradición en muchas localidades de la provincia, especialmente en San Vicente del Raspeig, que organiza las fiestas patronales en su honor y por ello muchos municipios lo cuentan entre sus días festivos.

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del 14 de noviembre de 2025 se publicaba el listado de las más de 200 localidades de la Comunidad que tenían el 13 de abril entre sus días festivos. El DOGV, que recoge esta información tras haber sido aprobada por los ayuntamientos de cada municipio, concreta que será un día retribuido y no recuperable para el trabajador, es decir, un día “normal” de libranza.

Localidades de Alicante en las que el día de San Vicente es festivo

En la provincia de Alicante son casi medio centenar los municipios que han establecido el día de San Vicente Ferrer como un festivo en su calendario laboral. Son los siguientes: