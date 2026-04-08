El futuro de las mascletás en Luceros, en el aire: esta es la nueva fecha para la vista judicial

La decisión sobre si las mascletás se siguen disparando en la plaza de Luceros de Alicante tendrá que esperar. Este miércoles se ha suspendido la vista celebrada en la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia número 4 de Alicante, fruto de la demanda que la entidad Salvem el Nostre Patrimoni ha presentado contra el Ayuntamiento por los disparos pirotécnicos que cada año se realizan en los días grandes de Hogueras y que este año tendrán lugar entre el 18 y el 24 de junio.

En concreto, la asociación pretende que las mascletás dejen de celebrarse en la céntrica plaza para evitar posibles daños en la fuente de Levante, esculpida por Daniel Bañuls hace casi cien años. Esta era la primera vez que Salvem el Nostre Patrimoni conseguía llevar la causa al juzgado y que se preveía la exposición de pruebas periciales solicitadas por la propia asociación.

Sin embargo, la vista se ha suspendido a petición de la defensa del Ayuntamiento de Alicante y de la Federació de Fogueres, ejercidas respectivamente por Rafael Ramos y por José Javier Berenguer. Esta última parte, la de la entidad festera, ha solicitado su personación en el caso como parte interesada y ha alegado indefensión por “no haber podido acceder a la documentación” pertinente, según fuentes presentes durante la sesión.

Inconformidad

Desde la defensa de Salvem el Nostre Patrimoni, ejercida por Manuel Ayús, han expresado su rechazo a esta petición por considerar que la Federació solicitó su personación “de manera extemporánea, fuera de plazo”, y “con el único objetivo de suspender la vista” y retrasar, por tanto, la decisión sobre la ubicación de los disparos pirotécnicos. “Solo han venido a torpedear la vista”, ha criticado el abogado de la parte demandante.

La jueza ha informado en sala, según los presentes, de que la nueva fecha de la vista será el martes 26 de mayo, tres semanas antes de la primera mascletà, que se celebrará el jueves 18 de junio.

Recorrido

Salvem el Nostre Patrimoni ha presentado, desde 2022, la petición de medidas cautelares para evitar el disparo pirotécnico en la plaza alicantina durante las fiestas de Hogueras. Hasta ahora, las medidas han sido rechazadas por la Justicia.

La última negativa llegó el pasado 18 de junio, cuando el mismo tribunal rechazó las medidas cautelares de la entidad por cuarta vez consecutiva. Salvem el Nostre Patrimoni lleva presentando desde 2022 este tipo de solicitudes para acabar con “los daños en el cuerpo de la escultura” de la fuente, que según dicen “se acumulan” en cada mascletà.

Esta vez, desde la entidad dicen “celebrar la convocatoria de la vista”, que finalmente tendrá lugar el 26 de mayo, para que sus argumentos puedan ser “escuchados y oídas las pruebas periciales realizadas a iniciativa” de la propia asociación, así como “las voces cualificadas de profesionales, artistas, arquitectos, urbanistas...” que, aseguran, “avalan” la demanda del traslado del disparo a otros puntos de la ciudad.

Además, Salvem el Nostre Patrimoni pide “entornos seguros para las personas y el patrimonio ante los disparos de pólvora festiva que, además, ya han causado aglomeraciones y alarma”.

Precedentes

La elección de una nueva ubicación ya se planteó en su momento bajo el mandato de Sonia Castedo en la Alcaldía, cuando se propuso la plaza de la Estrella, junto a Renfe, como lugar para espectáculo pirotécnico ante los posibles daños en la fuente.

El planteamiento fue descartado y en los últimos años, el Ayuntamiento liderado por el alcalde Luis Barcala, ha rechazado cambiar la ubicación del disparo, posición que cuenta con el respaldo de la Federació de Fogueres de Sant Joan. Luceros es la plaza en la que se celebra el espectáculo pirotécnico durante Hogueras desde 1993 de manera ininterrumpida.