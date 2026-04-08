Intervenidos más de 760 artículos en un operativo contra el top manta en el Postiguet de Alicante

La Policía Local de Alicante ha incautado 750 artículos destinados a la venta ambulante ilegal en la playa de El Postiguet, en una operación centrada en el conocido fenómeno del top manta. Entre los productos intervenidos se encontraban equipaciones deportivas falsificadas, bolsos de marca y otros artículos de playa.

En la operación participaron 16 agentes y tres mandos del cuerpo, pertenecientes a las unidades Fox, el Grupo de Apoyo a la Movilidad e Intervención (Grumai) y las patrullas urbanas (USR). Esta actuación se suma a otra realizada en marzo en la fachada litoral, cuando se interceptaron 400 artículos similares.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, explicó que la vigilancia se ha intensificado durante la Semana Santa ante la gran afluencia de turistas y que continuará reforzándose de cara a la temporada alta estival. “Se trata de un dispositivo habitual que ya aplicamos el verano pasado en puntos de gran concurrencia, como la Explanada, el Paseo de Gómiz, la plaza de la Puerta del Mar o el Paseo de los Mártires de la Libertad”, señaló.

Ordenanza

Calero destacó la coordinación entre la Policía Local y la Autoridad Portuaria para garantizar la eficacia de las actuaciones y recalcó la necesidad de hacer cumplir la ordenanza de ocupación de vía pública y combatir la venta ambulante no sedentaria, asociada con frecuencia a falsificaciones y delitos contra la propiedad industrial.

El edil subrayó que el refuerzo de la vigilancia se mantendrá y se intensificará en las próximas semanas, ante la previsión de mayor presencia de turistas y visitantes.

A lo largo del paseo de los Mártires de la Libertad frecuentemente patrullan unidades tanto de la Policía Portuaria como de la Policía Local para luchar contra la venta ambulante ilegal. En las últimas semanas, esta actividad parecía haberse desplazado a pie de arena hacia la zona de la playa del Postiguet, lo que ha obligado también a reforzar la vigilancia en dicha zona.