Sanidad
"Morir no da miedo" se presenta este viernes en el Colegio de Abogados de Alicante
El jurista Víctor Almonacid es el autor de este libro en el que cuenta su experiencia con una grave enfermedad
El jurista Victor Almonacid Lamelas (Valencia, 1973), referente nacional en la administración local especializado en administración electrónica, transparencia, Smart City y derecho de las TIC, presenta este viernes en Alicante su libro "Morir no da miedo" (NPQ Editores), en el que cuenta como afrontó y superó una grave enfermedad diagnosticada en 2023.
Además de su faceta como jurista, Almonacid es un escritor asiduo que cuenta con más de 30 publicaciones a sus espaldas. La mayoría de sus obras son de tipo técnico sobre administración y gestión pública y sobre Derecho digital, aunque también tiene ensayos divulgativos como "La divina comedia de la Administración: infierno, purgatorio y ¡paraíso!’ y ‘BurocracIA".
Invitados
El libro se presentará en este viernes 10 de abril a partir de las 13 horas en la biblioteca del Colegio de Abogados de Alicante, sito en la calle Gravina 4 de la capital de la provincia. Introducirá el acto Esther Fernández y acompañará al autor el abogado Juan Isidro Martínez Pastor.
Entra las autoridades que han confirmad su presencia están el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante Luis Morata; el coordinador del Área Cultural del Colegio de Médicos de Alicante, doctor Juan José Lobato; y la presidenta de la Asociación de Técnicos de Personal de Administración Local de la Comunidad Valenciana Trinidad Martínez.
Apoyos
El acto cuenta con el apoyo y difusión del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Alicante y la asociación Alicante contra el Cáncer. Se trata de un acto público al que puede acudir cualquier persona que esté interesada.
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