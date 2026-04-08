Olivares, tras la polémica en las Hogueras de Alicante: “Si cada vez priorizamos más ‘la fiesta’ que la Festa, perdemos identidad”

El presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, David Olivares, ha elevado este miércoles el foco del último conflicto interno en las Hogueras hacia un debate más amplio sobre el modelo de la Fiesta. Lo ha hecho a través de un mensaje difundido en sus redes sociales en el que, sin citar de forma expresa a la hoguera Alfonso el Sabio, reconoce el malestar que han generado algunas decisiones recientes, admite que el momento “no es sencillo” y deja una reflexión de fondo sobre el rumbo de les Fogueres: “Si cada vez priorizamos más ‘la fiesta’ que la Festa, perdemos identidad”.

La publicación llega en plena polémica por el intento de Alfonso el Sabio de subir a categoría Especial y por el choque que esa aspiración ha abierto con Mercado Central, la barraca Lo millor de la terreta, la propia Federació y el Ayuntamiento de Alicante en torno al reparto de espacios, la seguridad, la protección del BIC y el equilibrio entre comisiones. Sin entrar de lleno en esa disputa concreta, Olivares sí se sitúa en el terreno en el que ahora se está librando el pulso, el de una Fiesta que ha crecido en dimensión, visibilidad y exigencias, pero que también se enfrenta a más límites normativos, más tensión en la ocupación del espacio y más dificultades para sostener determinados modelos de financiación.

“Hay que decir las cosas como son: el momento no es sencillo”, afirma el presidente de la Federació. A su juicio, las Hogueras han crecido “en todo”, desde la proyección pública hasta la afluencia de gente y el nivel de responsabilidad que exige su organización. Y ese crecimiento, añade, obliga a tomar decisiones que a veces “no gustan” ni siquiera a quienes las adoptan, pero que considera necesarias para que la Fiesta pueda seguir celebrándose.

Hay que decir las cosas como son: el momento no es sencillo David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

Olivares admite que mantener lo que las Hogueras son “sin quedarse anclados” y adaptarse “sin perder el alma” constituye hoy una tarea compleja. “Ahí está el equilibrio complicado”, resume. Esa frase concentra buena parte de la controversia que atraviesa ahora el mundo foguerer para combinar tradición, crecimiento, seguridad, convivencia, protección patrimonial y actividad económica.

El presidente de la Federació introduce además otro elemento de debate con la financiación. En su reflexión sostiene que, si la Fiesta no es capaz de encontrar “otras vías de financiación más allá de lo puramente lúdico”, algo estará fallando. Esa idea conecta las tensiones de fondo que asoman en el conflicto con Alfonso el Sabio, cuya comisión ha venido defendiendo que la acumulación de restricciones sobre espacios y usos afecta directamente a su viabilidad económica y organizativa.

Olivares no entra a validar ese planteamiento concreto ni a desautorizarlo de forma expresa, pero sí asume que existe una discusión más amplia sobre el modo en que se sostiene hoy la Fiesta. Su advertencia sobre el riesgo de priorizar “la fiesta” frente a la “Festa” apunta a ese cruce entre actividad lúdica, identidad barrial, arraigo y modelo económico. Para el presidente de la Federació, las Hogueras no pueden reducirse a un programa de actos ni desligarse de su vínculo con los barrios, la gente y la implicación colectiva.

A veces hay que tomar decisiones que no gustan, pero son necesarias David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

El mensaje incorpora también una llamada al Ayuntamiento de Alicante. Olivares considera “imprescindible” contar con el apoyo municipal para impulsar el espíritu de las Hogueras y con su comprensión ante las inquietudes del mundo festero, especialmente en un momento en el que se aproxima el centenario y en el que, sostiene, está en juego la preservación del BIC. En ese punto asegura que siempre ha sido “crítico” con el Ayuntamiento, aunque al mismo tiempo está dispuesto a trabajar de forma conjunta por el bien de la Fiesta.

Ese llamamiento se produce apenas un día después de que la concejala de Fiestas y portavoz del gobierno local, Cristina Cutanda, fijara la posición del equipo de gobierno ante el conflicto por Alfonso el Sabio. La edil señala que el ejecutivo de Barcala no actúa contra ninguna hoguera, sino en defensa del “interés general de la Fiesta”, y afirma que la comisión podrá plantar en Especial siempre que cumpla la normativa. Alfonso el Sabio, por su parte, replica reclamando una regulación “clara, objetiva y debidamente documentada” y advirte de que la acumulación de restricciones puede comprometer la sostenibilidad de proyectos como el suyo.

En ese contexto, la reflexión de Olivares admite que la controversia no responde solo a un caso concreto, sino a tensiones más profundas sobre el crecimiento de les Hogueras, los límites del espacio urbano, la adaptación a nuevas normas y la necesidad de no perder identidad en ese proceso. “Seguimos trabajando y gestionando”, intenta cerrar el presidente de la Federació ante una discusión que está lejos de darse por resuelta.