Las Cortes reactivan la comisión de investigación de las viviendas protegidas de Alicante: este es el plazo para presentar los planes de trabajo

Tras más de un mes de parálisis, la comisión de investigación sobre las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial de Les Naus de Alicante, este mismo jueves podría abrirse un nuevo plazo para su continuidad. El escándalo, que fue destapado por INFORMACIÓN a finales de enero, está siendo investigado en las Cortes Valencianas a propuesta de Vox, y echó a andar el 5 de marzo con la sesión constitutiva, aunque desde entonces no se han celebrado nuevas sesiones.

Según fuentes del parlamento, está previsto que este jueves se abra el plazo para la presentación de los planes de trabajo, que tendrá una duración de 15 días hábiles. Eso sitúa el fin del plazo en el jueves 30 de abril. Los planes de trabajo servirán, entre otras cosas, para decidir el nombre de los comparecientes en la comisión, algo que se deberá pactar en el órgano por mayoría y que, previsiblemente, acordarán el PP y Vox, tal como hicieron con la comisión de la dana.

Retraso

Este miércoles los síndics del PP y de Vox han sido preguntados por la parálisis de la comisión. Las jornadas festivas que han coincidido en el último mes de marzo han sido la razón por la que, según ambos partidos, el órgano no ha tenido continuidad. La comisión no se ha retomado desde el 5 de marzo, hace ya más de un mes, y sigue sin haber fecha para la segunda sesión que investiga las posibles responsabilidades políticas del caso.

Esta interrupción ha sido puesta de manifiesto en las Cortes Valencianas, donde se desarrolla la comisión, tras la Junta de Síndics celebrada este miércoles. Nando Pastor, síndic del PPCV, ha sido preguntado en rueda de prensa sobre este aspecto, y ha defendido que con la sucesión de fiestas en marzo –Magdalena, Fallas y Semana Santa– era “difícil encorsetar” nuevas sesiones. A su vez, el portavoz popular en el parlamento autonómico ha apuntado que “se va a recobrar el tiempo que se haya podido perder por cuestión de fechas”, y también ha defendido que su partido “depuró responsabilidades” después de apartar a un funcionario de la Generalitat que validó datos falsos para adjudicar un piso a su mujer.

Por su parte, Vox, que preside el órgano a través de la diputada Ana Vega y cuyo grupo propuso la celebración de la comisión, que fue aprobada con los votos del PP y de Compromís y con la abstención del PSPV, defiende argumentos idénticos. El síndic de la formación de ultraderecha, José María Llanos, ha hecho referencia también al calendario festivo y ha afirmado que la mesa quiere celebrar nuevas sesiones “cuanto antes”. En concreto, sobre las viviendas protegidas, según sus cálculos, la próxima sesión se convocará “muy, muy pronto”, aunque no ha precisado fecha.

Respuesta

Desde los grupos de izquierdas desconfían de estos argumentos. Tanto el PSPV como Compromís, que también han criticado que no se retomen las sesiones de la comisión sobre la dana, paralizada desde el 24 de febrero, creen que el síndic de Vox “ha mentido” y que “no hay interés” en reactivar ambos órganos. Así se ha expresado José Muñoz, síndic del PSPV, que ha precisado que los representantes de su grupo pidieron “tres veces” a través de WhatsApp la reanudación y que no contestaron “ni la presidencia de Vox ni la vicepresidencia del PP”. Esta última, en el caso de la comisión sobre las adjudicaciones de viviendas protegidas, la ostenta José Ramón González de Zárate.

Isaura Navarro, de Compromís, ha señalado que no se sabe “absolutamente nada” de estas comisiones, y cree que el hecho de que no se reactiven “forma parte de las directrices” del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.