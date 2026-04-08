Reciclar vidrio a través de la IA: el nuevo sistema con el que se pretende concienciar a los alicantinos

Una iniciativa de sensibilización en el reciclaje. El Ayuntamiento de Alicante y Ecovidrio han presentado una campaña para concienciar a los vecinos en la selección de residuos en origen y localizar los lugares del término municipal con “un mayor potencial de recogida” de vidrio. Así lo ha explicado Manuel Sala, gerente de Ecovidrio en la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia, cuya entidad trabaja para potenciar la economía circular a través del esfuerzo de empresas, administraciones, comunidades y ciudadanos.

La herramienta para garantizar el objetivo será la inteligencia artificial (IA). Con este instrumento, se pretende “llevar a aquellos barrios que registran un mayor potencial de crecimiento en el reciclaje de vidrio y sumar a más domicilios a realizar la selección de residuos en origen”, ha detallado el concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ.

La campaña para llevar a cabo esta acción se denomina Ecobarrios, y a través de ella la intención es la de “incrementar las toneladas de residuos de envases de vidrio recogidas a través del contenedor verde” y “sensibilizar a los alicantinos sobre la importancia del reciclaje”, así como “mejorar sus tasas de reciclado”. El edil ha recordado que esta tasa, la de reciclaje de vidrio, “ya de por sí es la más alta de todas las fracciones de residuos que se recogen en la ciudad”, apuntando que el año pasado se incrementó en un 6 %.

El sistema

La campaña consiste en el “cruce de datos de recogida de Alicante con variables sociodemográficas como la densidad de población y el consumo” a través de herramientas como la inteligencia artificial y la analítica de datos y “comparándolos con otras zonas similares”, según ha dicho Manuel Sala. Todo ello “puede determinar en qué zonas del municipio, a nivel de unidad censal, es prioritario actuar porque existe un mayor potencial de recogida”.

Los barrios en los que se desarrollará la campaña son Altozano-Conde Lumiares, parte de Carolinas Altas y Carolinas Bajas, Campoamor, Benalúa, Mercado y los alrededores de la plaza de la Estrella, en el centro. Así, afectará a 14 unidades censales y a 8.900 domicilios, que serán visitados puerta a puerta de manera presencial por educadores ambientales.

Antes, los más de 16.700 vecinos residentes en las áreas citadas recibirán, a su vez, una carta en sus viviendas informándoles de la obligatoriedad de realizar la separación selectiva según las ordenanzas municipales. Esta directriz será reforzada por la visita de educadores ambientales, que contribuirán a resolver dudas y a la concienciación.

Por otra parte, para facilitar el reciclado de vidrio, los educadores entregarán a los vecinos bolsas para que puedan realizar la separación en sus hogares. Además, estos informadores estarán presentes en zonas comerciales y de gran afluencia vecinal para informar y resolver posibles dudas.

Por último, la campaña se verá reforzada con estrategias innovadoras de sensibilización ciudadana a través de campañas digitales y publicidad ultra segmentada por cada sección censal y llegar, así, a los vecinos de manera personalizada a través de sus móviles, de spots, de la televisión digital y de la publicidad exterior en tranvías, mupis y marquesinas de autobús.