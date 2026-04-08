Sol, playa... y venta ilegal: crecen el "top manta" y los mojiteros en Alicante

Largos días de sol, playas hasta la bandera y vendedores ambulantes sin licencia. Es la estampa que se produce habitualmente en el entorno de El Postiguet y el paseo del puerto, que se ha intensificado en los últimos días con la llegada del buen tiempo y la Semana Santa. Junto al litoral más céntrico de Alicante, se amontonan los puestos irregulares de camisetas, pareos, bolsos y todo tipo de productos textiles, además de complementos como gafas de sol y hasta servicios de "peluquería", con peinados en forma de trenzas. Alrededor de las toallas, además del sonido de las olas se escucha otra banda sonora: "¡Mojito, cerveza, Coca-Cola!".

El reclamo de los vendedores ilegales de bebidas se adelanta a la temporada de verano y ya hace negocio en la céntrica playa alicantina. Al margen de la ley, estos mojiteros ofertan (sin licencia para ello) todo tipo de refrescos, cócteles y zumos de fruta que elaboran en las calles cercanas, sobre los maleteros de sus vehículos o incluso en la propia arena. Este sistema de elaboración al margen de cualquier control sanitario, como ya ha alertado en diversas ocasiones la Conselleria de Sanidad, puede conllevar diversos riesgos para la salud.

De hecho, un informe emitido por el departamento autonómico en la pasada legislatura señalaba que los productos que venden estos mojiteros se deben enmarcar dentro de la definición de alimento, por lo que también deben cumplir con la correspondiente legislación alimentaria. La práctica, además, supone un grave perjuicio para la hostelería local, que reclama año tras año mayor presencia policial y control por parte del Ayuntamiento.

A pocos metros de allí, en el paseo del puerto se convierte en un "centro comercial" improvisado, donde también se venden de forma irregular todo tipo de productos textiles y falsificaciones. Camisetas de Lamine Yamal y de Vinicius, bolsos de "Luis Vuitton" de dudosa procedencia, gafas de sol de "Calvin Klain"... e incluso sesiones de peinado sobre las escaleras de la zona peatonal.

Actuaciones policiales

De hecho, la Policía Local de Alicante se ha incautado de 750 artículos destinados a la venta ambulante ilegal, en una operación centrada en el conocido fenómeno del "top manta", que el pasado año supuso un auténtico quebradero de cabeza para las distintas administraciones. Tras un operativo policial desplegado el 31 de julio, en el que participaron medio centenar de agentes de la Policía Nacional, la Policía Local y la Portuaria, y en el que fueron detenidas seis personas y requisados 700 artículos falsificados, la práctica de la venta ambulante ilegal continuó llevándose a cabo.

Ante el descontento vecinal y de los colectivos de hosteleros y comerciantes, que criticaron constantemente la continuidad de estos negocio ilegales, el Ayuntamiento señaló al Gobierno de España por “olvidarse del ‘top manta’ en Alicante para no alentar la polémica de la inmigración”. La portavoz del ejecutivo municipal acusó al Ministerio de Transportes liderado por Óscar Puente, de quien depende la Autoridad Portuaria, de haber "suavizado el operativo contra la venta ilegal por tacticismo político".