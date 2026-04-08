La Aemet lo deja claro: calima más calor hoy en Alicante antes del cambio del fin de semana

La provincia de Alicante afronta este miércoles, 8 de abril, una jornada marcada por la estabilidad y el ascenso de las temperaturas, en un contexto de transición antes de un cambio más relevante en los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día con más presencia de sol conforme avance la jornada, tras el paso de intervalos nubosos durante la mañana.

Este aumento de la estabilidad vendrá acompañado de un ambiente cada vez más suave, especialmente en el litoral, donde las temperaturas seguirán al alza, consolidando una sensación plenamente primaveral.

El viento será flojo y de dirección variable durante la mañana, pero tenderá a componente este a partir de la tarde, en un patrón típico de brisas que se dejará notar especialmente en zonas costeras.

Calima en la provincia de Alicante

Sin embargo, este escenario no será del todo limpio. Durante estos días comenzará a notarse la presencia de polvo en suspensión procedente del Sáhara, lo que dejará cielos más turbios, blanquecinos y con menor visibilidad en el conjunto de la provincia.

Aunque para hoy no se esperan precipitaciones, la combinación de esta calima con el cambio de tiempo previsto de cara al fin de semana podría derivar en episodios de lluvia acompañada de barro, en un giro meteorológico que se irá definiendo en las próximas jornadas.

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, la jornada comenzará con algunos intervalos de nubes, pero tenderá a despejarse conforme avance el día, dejando cielos poco nubosos durante la tarde. Las temperaturas subirán ligeramente, con mínimas en torno a los 14 grados y máximas que alcanzarán los 22, en un ambiente suave y agradable en el litoral.

El viento soplará flojo de componente este durante buena parte del día, con algunos intervalos moderados y rachas que podrán alcanzar los 15 km/h, especialmente en las horas centrales, dentro de un patrón típico de brisas.

El tiempo en Elche

En Elche, la jornada comenzará con algunos intervalos de nubes, pero tenderá a quedar despejada conforme avance el día, con predominio del sol durante la tarde. Las temperaturas subirán ligeramente, con mínimas en torno a los 11 grados y máximas que alcanzarán los 24, dejando un ambiente cálido en las horas centrales.

El viento soplará flojo, con predominio de la componente este y sureste durante el día, sin rachas destacadas, lo que favorecerá una sensación térmica agradable en el conjunto de la jornada.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, la jornada comenzará con mayor presencia de nubosidad, especialmente durante la mañana, pero tenderá a despejarse con el paso de las horas, dejando cielos poco nubosos por la tarde. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas en torno a los 15 grados y máximas que alcanzarán los 22, en un ambiente agradable en el litoral.

El viento soplará flojo de componente este, con algunos intervalos moderados durante el día, sin rachas destacadas, en una jornada tranquila junto al mar.

El tiempo en Elda

En Elda, la jornada comenzará con algunos intervalos de nubes, pero tenderá a despejarse conforme avance el día, dejando cielos poco nubosos durante la tarde.

Las temperaturas subirán ligeramente, con mínimas en torno a los 8 grados y máximas que alcanzarán los 24, en un ambiente cálido en las horas centrales. A primera hora se notará algo más de fresco, con una sensación térmica que podrá bajar hasta los 7 grados, pero el ascenso será rápido a lo largo del día.

El viento soplará flojo de componente sureste, con algunos intervalos moderados y rachas que podrán alcanzar los 40 km/h, especialmente en zonas abiertas.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, la jornada será estable, con predominio de cielos poco nubosos durante todo el día, tras algunos intervalos de nubes a primera hora. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas en torno a los 13 grados y máximas que alcanzarán los 20, en un ambiente agradable en el litoral.

El viento será uno de los elementos más destacados, con predominio de la componente este y rachas que podrán alcanzar los 40 km/h, especialmente durante las horas centrales, lo que aportará una ligera sensación de frescor junto al mar.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, la jornada será estable, con algunos intervalos de nubes a primeras horas pero con tendencia a cielos despejados conforme avance el día. Las temperaturas subirán ligeramente, con mínimas en torno a los 11 grados y máximas que alcanzarán los 24, dejando un ambiente cálido en las horas centrales.

La sensación térmica será elevada durante el día, con valores cercanos a los 24 grados, mientras que a primera hora el ambiente será más fresco. El viento soplará flojo de componente este, con algunos intervalos moderados y rachas que podrán alcanzar los 20 km/h, especialmente en zonas abiertas.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, la jornada comenzará con algunos intervalos de nubes, pero tenderá a despejarse con el paso de las horas, dejando cielos poco nubosos durante la tarde. Las temperaturas subirán ligeramente, con mínimas en torno a los 9 grados y máximas que alcanzarán los 23, en un ambiente templado durante el día.

El viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente norte a primeras horas y tendencia a calmarse, sin rachas destacadas.

El tiempo en Dénia

En Dénia, la jornada estará marcada por una mayor presencia de nubosidad, especialmente durante buena parte del día, en un contexto de tiempo estable y sin precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas en torno a los 11 grados y máximas que alcanzarán los 20, en un ambiente agradable en el litoral norte.

Noticias relacionadas

El cielo presentará intervalos nubosos persistentes, con menos presencia de claros que en otros puntos de la provincia, aunque sin riesgo de lluvia. El viento soplará flojo a moderado de componente norte y nordeste, con rachas que podrán alcanzar los 15-20 km/h, contribuyendo a una sensación térmica estable durante toda la jornada.