Tráfico en Alicante hoy: retenciones en la N-332 a su paso por Torrevieja y 40 incidencias activas en 13 carreteras

La provincia de Alicante registra este miércoles 8 de abril un total de 40 incidencias de tráfico en 13 carreteras, según el último parte de la DGT consultado a primera hora de la mañana. La incidencia más destacada afecta a la N-332 en Torrevieja, donde se ha notificado una retención por circulación irregular entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos desde las 09.02 horas.

Junto a ese punto de congestión, el parte recoge numerosas obras, obstáculos fijos y cortes de carril en distintos puntos de la red viaria alicantina. Entre las afecciones más relevantes figura la AP-7 a la altura de Agost, donde continúan las obras con corte total entre los kilómetros 697,3 y 697,9 en sentido creciente, una incidencia de nivel rojo que seguirá activa hasta el 25 de septiembre de 2026. También sigue afectada la salida de la A-7 en El Realengo, con corte total desde octubre del año pasado y previsión de mantenerse hasta el 14 de mayo de 2026.

En la N-332 se concentran varias de las incidencias del día. Además de la retención en Torrevieja, hay trabajos en El Altet, con el carril derecho cerrado en un túnel hasta este jueves a las 06.00 horas, y en Guardamar del Segura, donde permanece cerrado el carril izquierdo por obras en la mediana. En Benidorm se han señalizado varios tramos con el arcén cerrado en ambos sentidos hasta mañana por la tarde.

La AP-7 vuelve a ser otra de las carreteras con más avisos. A las obras de largo recorrido en la zona de Agost y La Alcoraya se suman incidencias esta mañana en Almoradí, con cierres de carril hasta las 15.00 horas, y un obstáculo fijo en El Realengo. También siguen activos los trabajos en los túneles entre Calp y l’Olla, previstos hasta el 24 de abril.

Accidentes de tráfico

En cuanto a los accidentes, el último parte de la DGT recoge una incidencia hoy en la provincia, localizada en la N-340 a la altura de Atzavares, al sur del casco urbano de Elche, donde se ha notificado un obstáculo fijo por accidente en el kilómetro 722,806 sentido creciente desde las 07.50 horas. Además, continúan registrados otros obstáculos fijos procedentes de avisos anteriores en puntos como Altea, Almoradí, Fontcalent, Sant Joan d’Alacant, Xixona o Monforte del Cid.

El mapa de incidencias se completa con otras afecciones por obras en vías como la CV-80 en Castalla, la A-70 en El Bacarot, la EL-20 entre Atzavares y Altabix y la A-77a entre Fontcalent y San Vicente del Raspeig, además del corte total de la CV-868 en La Matanza, una incidencia de nivel negro que sigue activa desde enero de 2025.

Con este escenario, la recomendación para los conductores es extremar la precaución, especialmente en los accesos con obras y en los tramos de la N-332, que vuelve a concentrar buena parte de los problemas de circulación en la provincia, según el último parte de la DGT.