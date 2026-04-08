Ni transporte ni recogida de limpieza

Colas y cara de mal humor. La portada de INFORMACIÓN del 7 de abril de 1976 ilustraba el colapso que sufrió la ciudad de Alicante aquella semana por las negociaciones de los trabajadores y Masatusa. La patata caliente sobre la mesa eran las horas extra y el entendimiento parecía estar todavía lejos. Tal semana como ésta pero de hace 50 años dejaron de salir veinticinco autobuses municipales, con lo que ello conllevaba. Cruces de declaraciones, «los trabajadores se niegan a hacer horas extra», decían unos; «la postura de la empresa es irreductible», aseguraban los otros. Hubo tira y afloja y se ofrecieron 60.000 pesetas más al año por barba, lo que suponía un desembolso de 26 millones de pesetas, lejos de la petición de los trabajadores, que estimaban la subida en unos 164 millones. Aún quedaba partido.

No era la única negociación de convenio colectivo que aquellos días bloqueaba la ciudad: la de la basura dejaba la ciudad con toneladas de mugre en las aceras. Comenzó primero la semana con una recogida parcial de la basura; algunos barrios sí; otros, no. Aquella marcha lenta que propusieron los operarios se convirtió en paro total conforme avanzaron los días. Aquel plante formaba parte de la renovación del convenio del personal de la empresa concesionaria y la situación comenzaba a preocupar a Corbí Payá, concejal y delegado de Limpieza de la ciudad.

Aquellas reivindicaciones municipales apenas ensombrecían dos noticias de grandísimo calado en la sociedad española. Una de ellas, la fuga de 29 presos de la cárcel de Segovia (24 militantes de ETA y cinco catalanes del FRAP, FAC, MIL y PCE) a través de un colector de aguas fecales tras haber estado cavando un túnel durante seis meses. Aquel hecho inspiraría años después al director de cine Imanol Uribe, que haría una celebrada película en 1981. Dos días más tarde, el 7 de abril, llegó la siguiente noticia que dejó el país en estado de shock: el asesinato del empresario Ángel Berazadi después de estar secuestrado durante 20 días. Aquel fue el primer empresario asesinado por ETA y también el primer secuestro de la banda que finalizó en un asesinato.

ETA cometía el primer asesinato de un empresario que dejaba al país en shock

Mientras, el tabaco pegaba una buena subida: el rubio, un 40 % y el negro, un 33 %. También era época de robos en coches y se estimaba entonces que en lo que se llevaba de 1976 se habían producido 192 en Alicante. «Sobre todo ocurre los sábados y los dispositivos antirrobos no valen de nada», se podía leer en estas páginas. Poco a poco se había popularizado el término «puente», que sería una de las palabras más usadas en aquella década y la siguiente. Sin dejar el coche de lado, un aparatoso accidente que cayó al vacío por la cantera dejaba cuatro heridos graves y un automóvil completamente destrozado.

También se celebraba aquellos días el quinto campeonato de peluquería de caballeros y se estimaba que en Alicante había un millar de establecimientos y dos mil peluqueros. Rafael Ortín Climent, presidente de la Agrupación Sindical de Peluqueros de la provincia, aseguraba en el certamen: «Desaparecerán este año las grandes melenas, pero seguirá llevándose el pelo largo».

En abril de 1976 se anunciaba en prensa la creación de una nueva concepción de escuela, la cooperativa Aire Libre, donde un grupo de padres, madres y enseñantes preocupados por la educación de sus hijos dieron un paso al frente, dada su insatisfacción con la situación de un sistema escolar que potenciaba la escuela privada confesional y permitía una deficiente escuela pública. Aquel colegio, que echaría a andar en septiembre, con el inicio del curso, sigue hoy en funcionamiento.

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En la nota luctuosa figuraba el ciclista Juan Manuel Santisteban, del Kas, que perdía la vida en la primera etapa del Giro tras chocar contra una barrera metálica. También el recordado arquitecto municipal de Alicante, Miguel López, que fallecía en un accidente de tráfico a la altura de Villena. También aquella semana el Hércules escribía una parte de su historia negra con una abochornante derrota por 7-0 en Las Palmas que le apeó de la Copa.