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Dos accidentes y múltiples obras marcan el arranque del día en las carreteras de Alicante

El último parte de la DGT recoge incidencias en la AP-7, A-7 y varios puntos de la red secundaria desde primera hora

La CV-800 en una imagen del año pasado.

La CV-800 en una imagen del año pasado.

Pilar Bernabé presenta la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa en la Comunitat Valenciana / Europa Press

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La jornada de este jueves 9 de abril arranca con tráfico condicionado en la provincia de Alicante. Según el último parte de la DGT, actualizado a las 08:46 horas, hay 32 incidencias activas en 11 carreteras, con especial peso de las obras y algunos accidentes puntuales.

En cuanto a siniestros, se han registrado dos accidentes a primera hora. Uno en la CV-799, en Villena, y otro en la CV-800, en Mutxamel, ambos con obstáculos fijos en la calzada que obligan a extremar la precaución.

El resto de incidencias están marcadas principalmente por trabajos de mantenimiento y obstáculos en la vía. La AP-7 concentra varios puntos conflictivos, con obras en Orihuela Costa (carril derecho cerrado) y en el tramo entre Almoradí y Rojales (carril izquierdo cerrado), además de obstáculos en zonas como La Coveta Fumà o Cala d’Or.

También la A-7 presenta afecciones, con un obstáculo en Los Collereros y obras entre Ibi y Alcoy, donde hay arcén cerrado durante la mañana.

En el entorno de Alicante y Elche, se suman cortes móviles por obras en la EL-20 y restricciones en la A-77a, especialmente en el tramo de San Vicente del Raspeig. A esto se añade otro corte móvil en la A-7 entre Albatera y Redován.

Además, continúan incidencias heredadas de días anteriores, como el accidente en la N-340 a la altura de Elche, o las obras en túneles de la AP-7 entre Calp y Altea, que siguen afectando a la circulación.

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Con este escenario, la DGT insiste en la prudencia, sobre todo en zonas con carriles cerrados o cortes intermitentes. Aunque el volumen de tráfico es menor que en horas punta, la acumulación de obras puede provocar retenciones puntuales.

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