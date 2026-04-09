De carbonara con guanciale, ricotta y ‘nduja o de shawarma de pollo, las croquetas más “locas” vuelven al festival ‘Alacroqueta’ de Alicante

Después de vender más de 80.000 croquetas en su anterior edición, el festival ‘Alacroqueta’ vuelve a la plaza Séneca de Alicante la semana que viene. Este año el evento contará con 14 propuestas de restaurantes y bares y durante más días.

El festival elegirá a la mejor croqueta de Alicante gracias a la votación del público y contará también con creaciones sin gluten elaboradas por los restaurantes Donde Nakiss y Distópico, con el sello de garantía de la Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana (ACECOVA), puntos dulces de helados de Borgonesse y tartas de queso de Gozo. Igualmente, habrá bocadillos fuera de concurso, conciertos, actuaciones, dj’s y actividades.

Organizado por Elena Vidal de ‘Alicante Street Style’ y Rafa Baeza de ‘Alacant Street Market’, el evento se celebrará del miércoles 15 al domingo 19 de abril. La inauguración será el miércoles a las 18.00 horas y el jueves, viernes y sábado el horario será de 12.00 a 00.00 horas y el domingo de 12.00 a 23.00 horas.

Los restaurantes venderán sus propuestas en packs de tres croquetas a un precio de 6 euros, dos euros por pieza, mientras que los bocadillos costarán 8 euros.

Con cada consumición se entregará un ticket donde se podrá votar el sabor, la textura y la presentación de cada croqueta que se pruebe.

Las 14 croquetas candidatas a la mejor de Alicante

Las catorce propuestas con los restaurantes participantes son las siguientes:

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