De carbonara con guanciale, ricotta y ‘nduja o de shawarma de pollo, las croquetas más “locas” vuelven al festival ‘Alacroqueta’ de Alicante
Los visitantes podrán degustar hasta 14 elaboraciones distintas a un precio de 2 euros por pieza
Después de vender más de 80.000 croquetas en su anterior edición, el festival ‘Alacroqueta’ vuelve a la plaza Séneca de Alicante la semana que viene. Este año el evento contará con 14 propuestas de restaurantes y bares y durante más días.
El festival elegirá a la mejor croqueta de Alicante gracias a la votación del público y contará también con creaciones sin gluten elaboradas por los restaurantes Donde Nakiss y Distópico, con el sello de garantía de la Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana (ACECOVA), puntos dulces de helados de Borgonesse y tartas de queso de Gozo. Igualmente, habrá bocadillos fuera de concurso, conciertos, actuaciones, dj’s y actividades.
Organizado por Elena Vidal de ‘Alicante Street Style’ y Rafa Baeza de ‘Alacant Street Market’, el evento se celebrará del miércoles 15 al domingo 19 de abril. La inauguración será el miércoles a las 18.00 horas y el jueves, viernes y sábado el horario será de 12.00 a 00.00 horas y el domingo de 12.00 a 23.00 horas.
Los restaurantes venderán sus propuestas en packs de tres croquetas a un precio de 6 euros, dos euros por pieza, mientras que los bocadillos costarán 8 euros.
Con cada consumición se entregará un ticket donde se podrá votar el sabor, la textura y la presentación de cada croqueta que se pruebe.
Las 14 croquetas candidatas a la mejor de Alicante
Las catorce propuestas con los restaurantes participantes son las siguientes:
- El Camello, con la croqueta de ‘Shawarma de Pollo’.
- Grupo Montoro, con ‘croqueta de Jarrete’, con emulsión de jalapeño, lima y sésamo tostado’.
- La Taberna del Gourmet, con ‘croqueta de jamón cocido ibérico’, con stracciatella de burrata y tartar de tomate seco.
- Samana, con la croqueta ‘La Kimcheta’, de queso de oveja ahumado y kimchi.
- Ditaly, con croqueta de ‘Risotto di Boletus al Tartufo’.
- De Pizzeo, croqueta ‘La Tentazione’, de gorgonzola con guanciale
- Cheos, croqueta ‘La de Pollo Teriyaki’.
- Distópico, con la croqueta ‘Smoky Pulled’ de cerdo desmechado a la barbacoa con mayo de piparra ahumada y crujiente de barbacoa. 𝗢𝗽𝗰𝗶𝗼́𝗻 s𝗶𝗻 g𝗹𝘂𝘁𝗲𝗻.
- La Favorita, con croqueta ‘Carbonara’, de carbonara con guanciale, parmesano y mayo de trufa.
- Donde Nakiss, con la croqueta de ‘La tentación trufada’, de setas con trufa negra y gorgonzola. 𝗢𝗽𝗰𝗶𝗼́𝗻 s𝗶𝗻 g𝗹𝘂𝘁𝗲𝗻.
- Brasad'or, con ‘croqueta de cecina de vaca madurada’, de cecina de vaca madurada.
- Vicbros, croqueta ‘Umami Txuletballs’, de chuletón con steak tartar, mayo emulsionada y polvo de oro.
- Santabar, con la croqueta de ‘Pollo a L'ast’.
- Da Nené, con ‘croqueta de ricotta y 'nduja’ con spianatta calabrese picante
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