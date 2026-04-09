Alicante agota en 50 jóvenes las ayudas de 200 euros para sacarse el carné de conducir

El Ayuntamiento de Alicante ha concedido 50 ayudas de 200 euros para jóvenes que obtuvieron el carné de conducir en el segundo semestre de 2025, una convocatoria dotada con 10.000 euros que se ha agotado con ese primer bloque de beneficiarios. La resolución provisional deja además a otros 18 solicitantes admitidos sin subvención por falta de consignación presupuestaria.

La convocatoria estaba dirigida a jóvenes empadronados en Alicante de entre 15 y 30 años que hubieran obtenido cualquier tipo de permiso de conducir entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025. En total se presentaron 77 solicitudes. De ellas, 50 han sido incluidas en la lista provisional de admitidos con ayuda, otras 18 figuran como admitidas pero sin dotación económica al haberse consumido ya el crédito disponible y nueve han quedado excluidas por no cumplir los requisitos establecidos.

La mayor parte de las exclusiones responden a no estar empadronado en Alicante, aunque entre los motivos también aparece la falta del carné o deficiencias en la documentación aportada. La resolución aprobada por la Concejalía de Juventud abre ahora un plazo de diez días hábiles para posibles subsanaciones antes de publicar el listado definitivo.

El objetivo es pasar a una sola convocatoria anual que cubra todo el año natural Carlos de Juan — Concejal de Juventud

La concesión de estas ayudas se ha resuelto aplicando los criterios de baremación fijados en las bases, que priman situaciones como ser familia numerosa o monoparental o tener una discapacidad superior al 33 %. En caso de empate, el criterio de desempate favorece a la persona de mayor edad. Con ese sistema, los 50 primeros solicitantes han recibido los 200 euros previstos hasta completar la partida.

La línea de ayudas busca sufragar parte de los gastos derivados de la obtención de permisos de conducir de distintas categorías y se enmarca en las políticas municipales orientadas a facilitar la emancipación juvenil. El equipo de gobierno plantea ahora una reformulación de esta convocatoria para el próximo ejercicio completo.

El concejal de Juventud, Carlos de Juan, destaca “el compromiso del equipo de gobierno en ayudar a los jóvenes a la hora de emanciparse fomentando las políticas de alquiler joven, a financiar su carné de conducir y que se suman a otras ayudas en las que se pretende fomentar aspectos importantes para su desarrollo como su formación en idiomas y el asesoramiento laboral, en un trabajo que realizamos de forma transversal desde distintas áreas municipales”.

De Juan añade además que ya están “trabajando en una nueva convocatoria esta vez para todo el 2026, que saldría en 2027”. Según explica, el objetivo de la Concejalía de Juventud es pasar a otorgar estas ayudas al carné de conducir en una sola convocatoria anual que cubra todo el año natural.