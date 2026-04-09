La avería de un tranvía en Alicante provoca retrasos en cuatro líneas
Un convoy se ha quedado inmovilizado 15 minutos entre las paradas del MARQ y de Sangueta y los pasajeros han sido desalojados en Sangueta
Contratiempo en el sistema público de transportes de Alicante. Un tranvía de la Línea 4, que conecta Luceros con Playa de San Juan, se ha quedado inmovilizado poco después de haber salido desde la estación de inicio, entre las paradas del MARQ y de Sangueta. El incidente se ha registrado pasadas las 5 de la tarde, cuando los servicios de información del TRAM de Alicante han informado de la avería.
El vehículo ha podido ser desviado hasta la parada de Sangueta, tras superar el túnel en el que se ha quedado paralizado. El centenar de pasajeros que viajaban en él han sido desalojados en la parada citada y el tranvía ha trasbordado a las vías de la Línea 5 para finalizar su recorrido, ser apartado y llevarlo sin viajeros a los talleres de El Campello.
Tras el incidente se ha recuperado la normalidad, pero las cuatro líneas que parten o finalizan su recorrido en Luceros (la 1, con destino a Benidorm; la 2, que va a San Vicente; la 3, que concluye su recorrido en El Campello; y la referida Línea 4), han sufrido afectaciones puntuales en sus trayectos, en el tramo cercano a Luceros.
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