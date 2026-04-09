Un centro de salud en Alicante con un millar de pacientes pendientes de cita para Rehabilitación

Los expedientes de pacientes pendientes de citar para Rehabilitación se acumulan día tras día, mes tras mes. Montones que no dejan de aumentar pues hay personas por llamar para que un médico les atienda de su patología desde enero de 2025, fecha de la que datan los casos más antiguos. Un atasco que afecta al centro de salud de Campoamor-Plaza de América en Alicante, que acopia más de un millar de hojas de interconsulta ordinarias dirigidas al servicio de Rehabilitación, la mayoría de población asignada a este ambulatorio pero también pacientes derivados de otros ambulatorios que carecen de este servicio.

Un ejemplo es Lo Morant, donde los médicos de Atención Primaria derivan a sus enfermos que necesitan de estas terapias a Campoamor, referencia en una parte del departamento de Alicante de salud de Alicante. Cuanta con un solo médico rehabilitador que pasa consulta una tarde a la semana en un espacio en la primera planta del centro sito en la plaza de América. Es un gimnasio con dos fisioterapeutas y el facultativo rehabilitador.

Sanidad afirma que los casos urgentes se derivan al servicio de Rehabilitación del hospital Doctor Balmis

La Rehabilitación que se imparte en Atención Primaria se conoce como básica o ambulatoria. Su objetivo es la prevención, el tratamiento y la recuperación de patologías leves, crónicas o postquirúrgicas, facilitando la autonomía del paciente sin necesidad de acudir al hospital. Los tratamientos más comunes incluye fisioterapia musculoesquelética (artrosis, dolor lumbar o cervical); rehabilitación postquirúrgica; fisioterapia neurológica; técnicas de fisioterapia; respiratoria y asistencia domiciliaria.

Expedientes de personas pendientes de citar en Rehabilitación del centro de salud de Campoamor / INFORMACIÓN

Agendas cerradas

En el casillero de Rehabilitación del centro de salud de Campoamor, del que todos los días cogen las hojas de interconsulta, solo se ponen a diario las citas preferentes y los niños. Los fisios se las llevan y se las dan al médico para que las revise, mientras que las ordinarias no dejan de acumularse y prácticamente no se citan desde hace 16 meses. Las agendas, por tanto, están cerradas.

En caso de abrirse, el personal empezaría a citar desde las más antiguas a las más recientes. Pero es tal la cantidad que ya empieza a verse imposible citar a todas las personas afectadas por tal atasco, "pobres personas que siguen esperando, pensando que se les va a llamar", apuntan trabajadores, que ya dudan de ello.

Sobre el atasco en Rehabilitación, la Conselleria de Sanidad admite que el centro recibe un elevado número de interconsultas, ya que se encuentra en una zona con población envejecida. "Por este motivo, se están adoptando medidas para agilizar la asistencia al máximo y los casos urgentes se derivan al servicio de Rehabilitación del Hospital Doctor Balmis", señalan.

Soluciones

Sin embargo, pacientes y sanitarios de Campoamor coinciden en que un solo facultativo, que además pasa también consulta en el Hospital General de Alicante, no da para atender toda la demanda de pacientes propios y derivados de varios centros, "desde luego así no puede con tanto. Deberían poner al menos a otro más. El mismo rehabilitador pasa consulta en el hospital y desde Rehabilitación piden soluciones pero no ponen".

Consulta de Rehabilitación en el centro de salud / INFORMACIÓN

Récord de demora

Este ambulatorio cuenta con una elevada cantidad de cartillas SIP (36.000) y tiene el récord autonómico de demora para cita con el médico, con 14 días de media, según un informe elaborado con datos oficiales solicitados por Compromís y proporcionados por la Dirección General de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación, ratificados por personal sanitario que habla de saturación desde hace años.

El médico atiende una tarde a la semana y el servicio cuenta con dos fisioterapeutas y gimnasio

Muchos pacientes se quejan de demoras de más de dos horas con 150 personas esperando para coger cita en administración pese a lo cual desde la Conselleria de Sanidad indicaron hace unos meses a este medio que este centro de salud dispone de una plantilla administrativa formada por 11 profesionales que se distribuyen atendiendo a las necesidades asistenciales, algunos de ellos con dedicación exclusiva en la atención telefónica, para optimizar los recursos, extremo este último negado por la plantilla.

Pacientes en uno de los centros de salud más saturados de Alicante / INFORMACIÓN

El centro de salud de Los Ángeles, por dar otro ejemplo, ofrece servicio de Rehabilitación en sus instalaciones y también tiene las agendas cerradas, según corroboran fuentes sanitarias. Hace unos meses pudieron abrirlas y citaron a pacientes, aunque de nuevo se ha parado el procedimiento.