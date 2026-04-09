Consejos para disfrutar el eclipse solar del próximo verano sin daño para la vista

El próximo 12 de agosto tendrá lugar un eclipse total de sol que a nivel mundial solo se podrá ver con garantías en la mitad norte de España. Un fenómeno histórico, ya que no era visible un eclipse total desde hace más de un siglo en nuestro país. El eclipse se podrá contemplar de este a oeste, incluida la Comunidad Valenciana, comenzará a las 19:30 y el máximo se producirá alrededor de las 20:30 horas, coincidiendo con el atardecer.

Las características de este acontecimiento astronómico excepcional han despertado un gran interés social. Por ello, el Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana (COOCV) ha creado un espacio web específico, disponible ya para la población en castellano y en valenciano, con información detallada sobre este eclipse de sol y consejos prácticos para disfrutarlo con total seguridad sin dañar la vista: https://coocv.com/eclipse/

“Queremos que el eclipse sea un acontecimiento extraordinario, pero también seguro. La prevención también debe ser protagonista”, señala Andrés Gené Sampedro, presidente colegial, quien recuerda que la observación inadecuada del sol puede provocar lesiones graves en la retina. “Mirar directamente al Sol sin protección específica adecuada puede causar daños irreversibles en la visión, y además puede hacerlo sin dolor inmediato, lo que incrementa el riesgo de una falsa sensación de seguridad”.

Qué hacer ante un eclipse / INFORMACIÓN

Explicaciones sencillas

La nueva web incluye explicaciones sencillas sobre qué es un eclipse solar, folletos descargables, materiales sobre protección ocular y vídeos educativos dirigidos a diferentes públicos. Entre ellos, se han preparado contenidos adaptados para niños, con un lenguaje accesible y recursos específicos como piezas protagonizadas por el profesor Pupila, personaje creado para acercar la educación en salud visual a los más pequeños.

Desde el ámbito clínico y científico, la iniciativa pone el foco en la importancia de trasladar mensajes muy concretos de prevención. “No basta con decir que hay que tener cuidado; hay que explicar con claridad qué protección sirve y cuál no”, afirma Rafa Pérez Cambrodí, presidente de la Sociedad de Optometría y Contactología de la Comunidad Valenciana. Así, recuerda que “las gafas de sol convencionales no son válidas para observar un eclipse. Solo deben emplearse filtros o gafas específicas para observación solar y, en el caso de prismáticos, telescopios o cámaras, únicamente con los filtros adecuados”.

Una exposición inadecuada al eclipse puede dar lugar a una retinopatía solar, una lesión retiniana que puede manifestarse con síntomas como visión borrosa, distorsión de las imágenes o aparición de una mancha central. “Si después de observar el eclipse una persona nota visión borrosa persistente, dificultad para leer, líneas deformadas o un punto ciego central, debe consultar sin demora”, advierte.

Instituciones, colegios y entidades públicas

Un eclipse de sol supone también una oportunidad para acercar la ciencia a la población y la web incluye información y materiales divulgativos sobre estos fenómenos. Además, está previsto que se desarrollen diferentes actividades educativas y divulgativas, con información rigurosa para proteger la salud visual frente a la exposición incorrecta al sol.

En esta página pueden encontrarse recursos pensados para facilitar su difusión desde instituciones, centros educativos y entidades públicas, como folletos informativos descargables, material divulgativo sobre protección ocular, y vídeos educativos para el público general y también para niños.

Los folletos explican de forma clara y precisa qué es un eclipse solar y cuáles son las recomendaciones básicas para observarlo sin riesgos para la salud visual. Por su parte, el material divulgativo sobre protección ocular recoge indicaciones concretas sobre el uso adecuado de filtros y gafas homologadas para la observación solar.

Asimismo, se han elaborado cuatro vídeos educativos dirigidos a distintos públicos, en los que se presenta a la población la iniciativa sobre eclipses solares y se ofrece información útil para disfrutar del eclipse con seguridad.

Niños

Ante un acontecimiento de estas características, es fundamental hacer llegar también a los más pequeños toda la información necesaria para evitar que sufran daños en su vista. Con este objetivo, el Colegio de Ópticos ha producido un vídeo de animación, con un lenguaje adaptado a su edad, en el que se explica de forma sencilla y atractiva este acontecimiento astronómico. Asimismo, el personaje del profesor Pupila les enseña en otro vídeo cómo observar un eclipse con seguridad.

En este sentido, Andrés Gené destaca que “un eclipse solar es una oportunidad magnífica para acercar la ciencia a la población, pero siempre debe ir acompañado de educación sanitaria y protección visual”. Añade que “cuando hablamos de mirar al Sol, no hay margen para la improvisación: la información rigurosa es la mejor herramienta de prevención”.

La entidad anima a la población a informarse con antelación con su óptico-optometrista de confianza y a consultar los recursos disponibles en su web específica para disfrutar del eclipse con todas las garantías.