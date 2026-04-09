Así creció el patrimonio de Rocío Gómez durante su paso por el Ayuntamiento de Alicante

El Boletín Oficial de la Provincia publica este jueves la declaración patrimonial de Rocío Gómez, exconcejala de Urbanismo que dimitió por el escándalo de las viviendas protegidas, y de su sucesor en el gobierno municipal de Luis Barcala: Luis Morata, al frente de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, además de Sanidad y Protección Animal.

En su primera declaración, cuando llegó al Ayuntamiento en 2023, Gómez declaró contar con bienes inmuebles por valor de 22.309,45 euros, mientras que disponía también de "otros bienes" valorados en 25.773,37 euros. En conjunto, la entonces edil de Urbanismo atesoraba un total de 48.082,82 euros, juntos con un pasivo de 4.260,79 euros en créditos.

Dos años y medio después, la que fuera número 3 de Luis Barcala en las últimas elecciones municipales, decidió renunciar a su acta de concejal después de que INFORMACIÓN publicase que era una de las adjudicatarias de vivienda protegida en el residencial Les Naus, junto a su marido. Según un comunicado que envió el Ayuntamiento, la marcha de Gómez se hizo con la intención de que "la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida".

Ahora, con el nombramiento de su sustituto (el expresidente de la hoguera La Torreta Luis Morata) el BOP publica una nueva declaración de ambos concejales. En el caso de Rocío Gómez, tras su paso por el Ayuntamiento de Alicante, su patrimonio se ha visto incrementado considerablemente. En la actualidad, según ella misma declara (ya que los datos los aportan voluntariamente los ediles, sin que exista una comprobación por parte de la Administración), es propietaria de bienes por valor de 202.682,03 euros, junto con otros bienes por 14.246,93 euros. Un incremento patrimonial total de 168.846,14 euros. En estas propiedades, de acuerdo con el documento, solo se refleja el valor catastral (no el precio de mercado) del porcentaje de titularidad que corresponde a la propia Gómez.

A su vez, también se ha visto incrementado el apartado de deudas, con la contratación de la hipoteca para la compra de su vivienda protegida en Les Naus. Después de dimitir como concejala, Gómez cuenta con una deuda de 116.953,36 euros, sin que consten más detalles en su declaración voluntaria.

Multipropietaria

Según datos del Registro de la Propiedad, tras estallar el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus, Rocío Gómez cuenta con hasta once propiedades (de titularidad compartida) repartidas entre Cieza y Abarán (Murcia) y Alicante. En concreto, la exconcejala dispone en tierra murciana de ocho propiedades. De ellas, cinco son de pleno dominio y tres en nuda propiedad (es decir, es propietaria o copropietaria, pero no tiene la facultad de usarla ni disfrutarla).

En cuanto a la naturaleza de sus bienes, dos parcelas son de secano, ambas en Abarán; y dos de regadío, también en la misma localidad, donde a su vez consta como titular o cotitular de otras dos de tipología urbana. A su vez, cuenta con una vivienda aislada, ubicada en una avenida principal de Cieza, de la que dispone de una doceava parte, al igual que sucede con una explotación agraria en el municipio murciano.

En la capital alicantina, Rocío Gómez, siempre según datos del Registro de la Propiedad, dispone de tres bienes más, en todos los casos compartidos con su marido. Uno de ellos es la vivienda en el residencial Les Naus, que incluye plaza de garaje y trastero, que escrituró el pasado 4 de septiembre, siendo entonces responsable de Urbanismo, y para la que pidió una hipoteca de unos 180.000 euros. A su vez, en la misma urbanización, la pareja dispone de una segunda plaza de garaje, con una hipoteca de 12.000 euros y escriturada el mismo día.

Por otro lado, la pareja, según los datos del Registro de la Propiedad, cuenta con un local en una céntrica avenida de Alicante, con una superficie de 97 metros construidos, más una terraza de 74 metros. La compraventa, firmada en julio de 2023 según la documentación oficial, se hizo con una hipoteca de 50.000 euros.

En cuanto a su sucesor, Luis Morata, asegura que dispone de bienes inmuebles por valor de 132.938,15 euros, otros bienes por 70.000,00 euros y 51.500,00 euros en deudas.