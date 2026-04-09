CSIF pide a Educación un borrador de propuestas antes de negociar mejoras

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a la Conselleria de Educación un borrador de propuestas de mejoras antes de iniciar la negociación, ya que, según explican, no han recibido documentación de la administración autonómica más allá del anuncio de la convocatoria de mesa sectorial el 16 de abril y la intención de negociar en ella la mejora salarial para los docentes.

El sindicato CSIF ha recordado su planteamiento de base, que consiste en una subida salarial mensual, en complemento autonómico, mínima de 300 euros mensuales para todos los profesores, con el objetivo de equiparar los salarios de los profesionales valencianos con los que perciben sus homólogos de otras comunidades autónomas.

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Pagas extra

La central sindical ha señalado que consideran igualmente fundamental la negociación del abono de las pagas extra completas y el establecimiento de los denominados días moscosos o de libre disposición para este colectivo al carecer de ellos.

Del mismo modo, han propuesto un incremento retributivo de sexenios, ya que, como recuerda el sindicato, a diferencia de otras autonomías en la Comunitat Valenciana el colectivo docente no percibe carrera profesional.

Falta de respuesta

CSIF ha lamentado la falta de respuesta por parte de Conselleria ante las propuestas trasladadas en febrero -por registro de entrada- y "el hecho de que la Administración se haya limitado a establecer un calendario de reuniones de mesa sectorial para afrontar la negociación, con bloques temáticos", han señalado.

La central sindical ha reiterado su petición de que Educación remita un borrador con su propuesta a los sindicatos con representación para que estos puedan analizarlo con tiempo y detenimiento con anterioridad a esa reunión.