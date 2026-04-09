“Dedos en salchicha”: el síntoma silencioso que alerta de la artritis psoriásica

Los "dedos en salchicha", denominados clínicamente dactilitis, constituyen una manifestación frecuente de enfermedades reumatológicas, especialmente de la artritis psoriásica. Este síntoma, que se presenta con mayor frecuencia en los pies que en las manos, se caracteriza por una inflamación intensa y uniforme de todo el dedo, provocando dolor, dificultad al caminar y un notable impacto en la calidad de vida del paciente.

Desde el Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) señalan que, aunque el abordaje de la enfermedad corresponde al especialista en reumatología, la podología desempeña un papel clave en el control de los síntomas y en la prevención de complicaciones estructurales del pie.

Plantillas a medida

“Desde la consulta podológica, nuestro objetivo principal es reducir el dolor y evitar deformidades permanentes. No podemos curar la enfermedad de base, pero sí podemos mejorar significativamente la calidad de vida del paciente”, ha explicado Jorge Escoto, podólogo y miembro de la directiva colegial. Uno de los pilares del tratamiento es la aplicación de soluciones ortopodológicas personalizadas como pueden ser las plantillas a medida.

“En este caso, el objetivo es diseñarlas para redistribuir las cargas del pie, descargando la presión sobre el dedo afectado y estabilizando las articulaciones metatarsofalángicas”, ha enfatizado el podólogo.

Otra opción son las ortesis de silicona que son dispositivos personalizados que separan los dedos, evitando el roce con el calzado y previniendo deformidades como los dedos en garra.

El calzado es un factor determinante para las personas que padecen esta patología. “El uso de un calzado adecuado resulta fundamental en el manejo de la dactilitis. Los especialistas recomendamos que tengan pala ancha y elástica, que no comprima el dedo inflamado, que esté confeccionado con materiales flexibles como piel blanda o tejidos técnicos y que tenga suela con balancín, que facilite el despegue del pie y reduzca la presión mecánica”, ha afirmado Jorge Escoto.

Los podólogos han insistido en que un zapato inadecuado puede agravar significativamente la sintomatología, incrementando el dolor y acelerando la aparición de deformidades.

Uñas y callosidades

La dactilitis suele estar asociada a alteraciones ungueales propias de la psoriasis, lo que requiere un abordaje podológico específico. Este consiste en el corte especializado de las uñas, especialmente en casos de uñas engrosadas o con alteraciones estructurales.

Es importante la prevención de uñas encarnadas e infecciones, y la eliminación periódica de hiperqueratosis (callosidades), que aparecen debido a cambios en la pisada provocados por la inflamación.

Un enfoque multidisciplinar

El abordaje de los dedos en salchicha requiere la colaboración entre reumatólogos y podólogos. Mientras el tratamiento médico actúa sobre la causa, la Podología se centra en aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y mantener la funcionalidad del pie.

La dactilitis es un signo clínico característico de diversas enfermedades reumatológicas. Su detección precoz y tratamiento multidisciplinar son esenciales para evitar daños estructurales irreversibles y mejorar la calidad de vida del paciente.