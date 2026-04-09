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Los estudiantes de Alicante se desmarcan a la hora de elegir grado universitario: cae la vocación

Más de la mitad de los alumnos de Bachillerato de la provincia prefieren trabajar en la empresa privada, una cifra que se ha duplicado en los últimos dos años

La Universidad de Alicante busca entre los jóvenes futuros creadores de IA

La Universidad de Alicante busca entre los jóvenes futuros creadores de IA

La Universidad de Alicante busca entre los jóvenes futuros creadores de IA / Pilar Cortés

J. Hernández

J. Hernández

En contra de la media española, la vocación no es el principal motivo por el que los estudiantes alicantinos elegirán grado, según un estudio elaborado al término del Salón de Orientación Universitaria Unitour 2025-2026, celebrado en 25 ciudades españolas entre octubre de 2025 y febrero de 2026. El informe, que analiza las tendencias, motivaciones y preocupaciones de los futuros universitarios, indica que el 48% de los jóvenes alicantinos elegirá su carrera por vocación, mientras que otro 48% lo hará por las salidas profesionales que ofrece su futuro grado.

Esta paridad refleja un cambio de tendencia muy llamativo respecto a los datos de hace dos años. En el curso 2023-2024, el 71% de los alumnos alicantinos priorizaba la vocación, una cifra que ha caído 23 puntos hasta la actualidad. En sentido inverso, el interés por las salidas profesionales se ha duplicado en dos años, pasando del 23% al 48% actual.

Los datos de Alicante contrastan con los de la media nacional de esta edición 2025-2026, donde un 56% seguirá eligiendo por vocación, y un 28%, por las salidas profesionales.

Perspectivas laborales

En cuanto a sus perspectivas de futuro una vez finalizada la universidad, más de la mitad de los jóvenes alicantinos prefiere trabajar en la empresa privada, mientras que un 30% tiene previsto montar su propio negocio. Por su parte, un 11% estudiará una oposición para ser funcionario.

Lo más destacado en este apartado es el crecimiento exponencial de la preferencia por la empresa privada, que ha pasado del 24% en el curso 2023-2024 al 55% actual. Por el contrario, el interés por ser funcionario ha sufrido un desplome, cayendo a casi la tercera parte en dos años (del 32% al 11%). El deseo de emprender también ha mostrado una tendencia a la baja, situándose en el 30% frente al 42% de hace dos ediciones.

Los universitarios vuelven a las aulas: inicio del curso en la Universidad Miguel Hernández de Elche

Los universitarios vuelven a las aulas: inicio del curso en la Universidad Miguel Hernández de Elche

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Los universitarios vuelven a las aulas: inicio del curso en la Universidad Miguel Hernández de Elche / Jose Navarro / JOSE NAVARRO

Movilidad geográfica

En lo que respecta a dónde les gustaría cursar sus estudios universitarios, solo el 33% de los jóvenes alicantinos prefiere hacerlo en su propia provincia o comunidad. Esta preferencia por la cercanía ha sufrido un descenso muy significativo, ya que hace dos años el 66% de los alumnos optaba por quedarse en su región.

En la actualidad, un 37% se desplazará a otra comunidad autónoma y un 28% buscará formación en el extranjero.

Arraigo

Con respecto al lugar en el que prefieren desarrollar su carrera profesional, el deseo de quedarse cerca de casa ha caído drásticamente: solo el 19% de los alicantinos desea trabajar en su comunidad, frente al 42% que lo manifestaba en el curso 2023-2024.

En su lugar, los jóvenes de Alicante apuestan por la movilidad: un 36% quiere trabajar en cualquier lugar de España y un 33% planea irse al extranjero. Finalmente, a un 12% le es indiferente el destino, ya que se trasladará allí donde encuentre trabajo.

Noticias relacionadas y más

Este estudio se ha realizado a una muestra de 1.500 entre todos los asistentes a la última edición de Unitour en España, celebrada entre los meses de octubre de 2025 a febrero de 2026 en 25 ciudades españolas.

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