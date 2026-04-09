Un fallo en el sistema de semáforos del TRAM causa un monumental atasco en la Vía Parque de Alicante
El incidente, originado por un fallo en el mecanismo de comunicación del tranvía, bloqueó el sistema semafórico, dificultando el tráfico rodado en la circunvalación a su paso por Virgen del Carmen
Un fallo en el sistema de prioridad semafórica del TRAM ha provocado esta tarde un monumental colapso de tráfico en la Vía Parque, a su paso por la Zona Norte de Alicante, generando largas retenciones y complicaciones poco antes de las 20.00 horas en las salidas hacia la Playa de San Juan, a su paso por el barrio Virgen del Carmen. El origen del atasco no ha sido un accidente ni un exceso de afluencia, sino un fallo en el sistema de sensorización y comunicación del tranvía con la red semafórica.
Las fuentes consultadas por este diario señalaron que el problema se ha originado en el mecanismo que regula el paso preferente del tranvía en los cruces. Este sistema está diseñado para detectar la aproximación de los convoyes y modificar los semáforos, siempre respetando unos tiempos mínimos tanto para peatones como para vehículos. Sin embargo, en esta ocasión se ha producido un fallo en la señal que indica que el tranvía ya había atravesado el cruce, lo que provocó que el sistema permaneciera bloqueado, manteniendo fases semafóricas inadecuadas y dificultando el paso del tráfico rodado.
Este mal funcionamiento ha tenido un efecto en cadena, generando retenciones especialmente intensas en la Vía Parque, una de las principales arterias de circunvalación de la ciudad en esa zona y en hora punta. El atasco ha llamado la atención a los vecinos, ya que no es habitual que se formen esas aglomeraciones tan intensas.
Ante la situación, se ha dado aviso tanto a la Policía Local como a los equipos técnicos de mantenimiento, que han intervenido para tratar de restablecer la normalidad en la circulación. Fuentes municipales señalaron que la incidencia ya se ha solucionado y que la circulación en la zona ya estaba recuperando la normalidad.
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