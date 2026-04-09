Hacienda advierte de que la nueva zona azul de Alicante corre el riesgo de no ser rentable

El contrato para la gestión de la nueva zona azul y naranja que el gobierno de Luis Barcala pretende impulsar en Alicante podría no ser rentable. Pese a que el ejecutivo municipal ha planteado una inversión de 140 millones de euros para gestionar el servicio durante los próximos 19 años, el Ministerio de Hacienda advierte de que los márgenes de ingresos son mínimos y de que existe un riesgo para el futuro adjudicatario.

La Oficina Nacional de Evaluación (ONE), que se ocupa del análisis de la sostenibilidad financiera de los contratos del sector público, ha evaluado los pliegos para el futuro contrato con el que el Ayuntamiento pretende gestionar tanto el estacionamiento regulado como el servicio de grúa y el depósito de vehículos. En este sentido, las conclusiones del organismo estatal advierten de que los beneficios estimados por el ejecutivo municipal podrían no ser suficientes.

Poco margen

En concreto, la ONE concluye que con una disminución del precio base de licitación de tan solo el 0,21 %, aunque se mantuviesen inalteradas el resto de variables, "la rentabilidad del concesionario sería nula". Es decir, si el contrato (con un presupuesto base de más de 143 millones) se adjudicara por 300.000 euros menos, "el proyecto obtendría rentabilidades que pondrían en riesgo la sostenibilidad financiera de la concesión, conforme a la información facilitada en el expediente".

Con este contexto, Hacienda alude al riesgo que podría suponer para el futuro contratista, afirmando que "puede concluirse que el riesgo asumido por el concesionario no es desdeñable en condiciones normales de funcionamiento". En la misma línea, la ONE entiende que la adjudicataria "está expuesta a las incertidumbres del mercado y no tiene garantizada la cobertura de sus costes ni la recuperación de la inversión que debe realizar, por lo que puede obtener rentabilidades negativas con variaciones normales de los ingresos".

Por todo ello, se aconseja "el establecimiento de un marco adecuado para la correcta ejecución del contrato y su sostenibilidad financiera" así como "vigilar los compromisos asumidos por los licitadores en sus ofertas".

El PSOE insiste en dar marcha atrás al contrato

Desde el Partido Socialista, que ya solicitó la retirada de la licitación para buscar una propuesta consensuada con los vecinos, se ha iniciado una ronda de reuniones con los colectivos de residentes de las zonas afectadas con el objetivo de "articular una respuesta conjunta frente a esta medida impulsada por Barcala".

En los encuentros ha participado el concejal Raúl Ruiz junto a la portavoz del grupo, Ana Barceló, quien ha lamentado que "Barcala vuelve a demostrar que gobierna de espaldas a la ciudadanía" porque "quiere ampliar en más de 3.000 las plazas de zona azul y naranja para hacer caja a costa del bolsillo de los alicantinos". La edil progresista sostiene que el Consistorio "pretende incrementar un 115 % la recaudación de la zona azul, además de aumentar los ingresos por sanciones y por el servicio de grúa", de acuerdo con el presupuesto municipal.

"No estamos ante una medida de movilidad, sino ante un sablazo fiscal en toda regla. Frente a esto, vamos a estar al lado de los vecinos y vecinas para frenar un modelo que solo busca recaudar más", ha concluido Barceló sobre una decisión "que afecta directamente al día a día de miles de vecinos y vecinas y que se ha tomado sin diálogo previo ni consenso".