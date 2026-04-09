La hoguera Alfonso el Sabio asume que no podrá ascender a Especial por falta de espacio

La hoguera Alfonso el Sabio asume ya que este 2026 no podrá dar el esperado salto a la categoría Especial. Así lo trasladó en la noche de este miércoles su presidente, Jorge Cuesta, tras mantener una reunión con el presidente de la Federació de les Fogueres, David Olivares, en un conflicto que durante las últimas semanas había ido creciendo hasta convertirse en uno de los principales focos de debate en la Fiesta. La razón de fondo sigue siendo la misma que ha marcado toda esta polémica, la falta de espacio para encajar el proyecto en las condiciones exigidas de seguridad, ocupación y compatibilidad con el resto de usos festivos de la zona.

“Este año no podemos dar el salto a Especial”, resumió Cuesta en declaraciones a este diario tras el encuentro. El presidente de la comisión señaló que siguen “recogiendo impresiones” y buscando posibles soluciones, aunque todo apunta que sin excesiva esperanda de éxito. Aun así, dejó bastante claro el desenlace inmediato de un pulso a tres bandas que hasta ahora se había movido entre comunicados, reproches cruzados y apelaciones al equilibrio general de las Hogueras, pero que no había desembocado de forma explícita en la asunción de que el ascenso no será posible este ejercicio.

Alfonso el Sabio había planteado este año un proyecto para competir en la máxima categoría y ahora deberá decidir también qué hace con el monumento previsto para 2026, que está en fase de construcción. “Este jueves tenemos que ver qué hacemos con la hoguera de este año”, añadió Cuesta. La comisión tiene ya acordado su proyecto con Alejandro Baenas, que iba a debutar en Especial con Alfonso el Sabio, de modo que la caída del ascenso obliga a replantear también el encaje del monumento previsto para este ejercicio.

El conflicto venía fraguándose desde hace meses, pero se tensó especialmente a finales de marzo, cuando una reunión entre la Federació, las concejalías de Fiestas y Seguridad, bomberos y las comisiones afectadas por la reordenación de espacios en la zona centro acabó manteniendo la prórroga de Mercado Central y de la barraca Lo millor de la terreta en la zona. Esa decisión complicó de forma directa la aspiración de Alfonso el Sabio de plantar en Especial, al dejar sin resolver el espacio necesario para cumplir con los radios de seguridad, la plantà, la cremà y el paso de los desfiles en una de las áreas más sensibles de la Fiesta.

Este año no podremos ascender a Especial y tenemos que ver qué hacemos con la hoguera Jorge Cuesta — Presidente de la hoguera Alfonso el Sabio

A partir de ahí, la comisión elevó el tono y llegó a denunciar un “bloqueo institucional” por parte del Ayuntamiento y de la Federació. En sus últimos escritos, Alfonso el Sabio trató además de llevar el problema a un terreno más amplio que el de una simple disputa con otras comisiones. Su tesis es que la acumulación de restricciones sobre el uso del espacio público, la limitación de racós, la desaparición de determinadas fuentes de financiación y la falta de una delimitación clara del distrito habían generado una situación que comprometía su viabilidad y hacía muy difícil el ascenso a Especial en las condiciones actuales.

El gobierno de Barcala respondió este martes a través de la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda. La edil rechazó que el ejecutivo local actuara contra Alfonso el Sabio y defendió que su obligación era velar por “el conjunto de la Fiesta, su equilibrio, su seguridad y su respeto al BIC”. Cutanda sostuvo entonces que la comisión podría plantar en Especial “siempre que se cumpla con la normativa”, una posición con la que trató de desactivar la idea de veto político y de situar el foco en el cumplimiento de las reglas comunes, la protección del BIC y la necesidad de no perjudicar a terceros.

"No es sencillo"

Ese mismo debate volvió a aparecer este miércoles en un mensaje difundido por Olivares en redes sociales. Sin citar expresamente a Alfonso el Sabio, el presidente de la Federació reconoció que el momento actual “no es sencillo”, admitió que hay decisiones que “no gustan” pero que considera necesarias y lanzó una reflexión más amplia sobre el modelo de las Hogueras. “Si cada vez priorizamos más ‘la fiesta’ que la Festa, perdemos identidad”, escribió, en una defensa del difícil equilibrio entre crecimiento, normativa, financiación y preservación del carácter barrial y tradicional.

La decisión que ahora asume Alfonso el Sabio cierra, al menos de momento, el principal interrogante inmediato del conflicto, ya que el salto a Especial no llegará este año. Queda por ver, sin embargo, cómo reordena la comisión su proyecto de 2026, qué solución encuentra para el monumento ya previsto y si este frenazo rebaja o no una controversia que en las últimas semanas ha terminado abriendo un debate mucho más amplio sobre el modelo de crecimiento de las Hogueras a las puertas de su centenario.

Decreto municipal

El decreto para la puesta en marcha de restricciones para preservar el espíritu de la Fiesta, anunciado a final de julio del pasado año por el gobierno local ante la exigencia de la Generalitat, fue publicado en agosto de 2025 en el tablón de edictos del Ayuntamiento. En él, se consumaban las limitaciones avanzadas por los populares: principalmente contra los racós jóvenes y los mesones-bar, con el objetivo de que los ingresos de las comisiones repercutan al máximo posible en los monumentos, la esencia de la Fiesta.

En este sentido, se fijaba que para mantener dos racós será necesario plantar, como mínimo, en Segunda categoría. Si, además, se aspira a instalar un mercadillo, la hoguera deberá plantar en Primera categoría; mientras que aquellas que quieran crecer hasta tres racós y mercadillo, tendrán que formar parte necesariamente en la Categoría Especial. Al mismo tiempo, se prohíben los mesones-bar en todas las comisiones.