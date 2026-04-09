Las Hogueras defienden las mascletás en Luceros: “Tenemos la obligación de defender la integridad del BIC”

La Federació de Fogueres de Sant Joan toma partido. Y lo hace, también, a través del ámbito judicial. La entidad gestora de la fiesta alicantina se ha personado en el procedimiento judicial iniciado por Salvem el Nostre Patrimoni y del que este miércoles se celebró la primera vista en la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia número 4 de Alicante, aunque la sesión se acabó aplazando.

La suspensión fue motivada por la personación de la Federació en el caso. Salvem el Nostre Patrimoni pretende, a través de su demanda, que las mascletás dejen de dispararse en la plaza de Luceros, tal como se viene haciendo en Hogueras desde 1993, con el pretexto de proteger la fuente de Levante, esculpida por Daniel Bañuls hace ahora casi cien años y declarada como Bien de Protección Local. Además, el colectivo alega también “falta de seguridad” en el espacio céntrico, debido a las aglomeraciones que se producen en los días grandes de la fiesta alicantina.

La demanda de Salvem se dirige al Ayuntamiento de Alicante como entidad encargada de dar el permiso para el espectáculo pirotécnico, pero desde la Federació interpretan que son parte activa del caso y la personación les permitirá, entre otras cosas, acceder a toda la documentación pertinente y defender su postura, que coincide con la del Consistorio.

Según ha expresado la Federació a través de un comunicado, la personación es la respuesta a las pretensiones de Salvem, que “solicitaba la prohibición total del disparo de mascletás en un futuro en la Plaza de los Luceros, y de cualquier tipo de artefacto pirotécnico no solo en la plaza sino también en sus aledaños”.

Además, la entidad organizadora de la fiesta recuerda que las Hogueras están reconocidas como Bien de Interés Cultural (BIC), y que “un elemento tan importante como la pirotecnia, y específicamente las mascletás”, motivaba la “obligación” de personarse en el procedimiento “y defender la integridad del BIC”. Eso sí, matizan que esto lo hacen “sin menospreciar al monumento de la fuente de Levante”, y aseguran que conocieron que la asociación demandante “llegó a argumentar la nulidad del decreto de declaración de les Fogueres de Sant Joan como BIC”. Un extremo que desde Salvem no han confirmado.

Por último, la Federació indica que la suspensión de la vista del miércoles, que se ha aplazado al 26 de mayo, “permite” que puedan “preparar debidamente el juicio y ejercer el derecho a una defensa debida”.

Recorrido

Salvem el Nostre Patrimoni ha presentado, desde 2022, la petición de medidas cautelares para evitar el disparo pirotécnico en la plaza alicantina durante las fiestas de Hogueras. Hasta ahora, las medidas han sido rechazadas por la Justicia.

La última negativa llegó el pasado 18 de junio, cuando el mismo tribunal rechazó las medidas cautelares de la entidad por cuarta vez consecutiva. Salvem el Nostre Patrimoni lleva presentando desde 2022 este tipo de solicitudes para acabar con “los daños en el cuerpo de la escultura” de la fuente, que según dicen “se acumulan” en cada mascletà.

Esta vez, desde la entidad dicen “celebrar la convocatoria de la vista”, que finalmente tendrá lugar el 26 de mayo, para que sus argumentos puedan ser “escuchados y oídas las pruebas periciales realizadas a iniciativa” de la propia asociación, así como “las voces cualificadas de profesionales, artistas, arquitectos, urbanistas...” que, aseguran, “avalan” la demanda del traslado del disparo a otros puntos de la ciudad.

Además, Salvem el Nostre Patrimoni pide “entornos seguros para las personas y el patrimonio ante los disparos de pólvora festiva que, además, ya han causado aglomeraciones y alarma”.

Precedentes

La elección de una nueva ubicación ya se planteó en su momento bajo el mandato de Sonia Castedo en la Alcaldía, cuando se propuso la plaza de la Estrella, junto a Renfe, como lugar para espectáculo pirotécnico ante los posibles daños en la fuente.