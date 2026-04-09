Estos son los mejores colegios de la provincia de Alicante en 2026, según un portal especializado

Dentro de pocas semanas saldrán los listados de alumnos admitidos en los centros educativos de la provincia de Alicante. Escoger un centro educativo para los hijos es, para muchas familias, una de las decisiones más difíciles. A la hora de elegir, influyen distintos factores según cada caso: el modelo educativo que ofrece el colegio, su proximidad al domicilio o el coste económico en el caso de los centros concertados y privados. Por este motivo, han surgido numerosas plataformas especializadas en analizar y comparar colegios, con el objetivo de ayudar a los padres que aún no tienen clara su elección.

A principio de año en el buscador de colegios de España ‘Micole.net’ publicó su ranking con los mejores colegios de España y desglosado por provincias y localidades. Así, podemos conocer qué centros educativos de la provincia de Alicante son los más destacados en base a los criterios del buscador, que se fija en resultados académicos, servicios e instalaciones y la diversidad e inclusión, entre otros.

En el ranking de los 100 mejores colegios de España podemos encontrar cuatro de la provincia. El primero de ellos es el Lope de Vega International School de Benidorm (privado) que aparece en el puesto 22, seguido del Newton College de Elche de Alicante, también privado y en puesto 39 (el año pasado era el primero de la provincia y ocupaba el puesto 21). El tercero aparece ya en el puesto 83 y es el colegio privado King's College de Alicante (que cae desde el puesto 27) seguido del Elian's British School de La Nucia (privado) que ocupa la posición 89.

Si la búsqueda la dejamos solo en la provincia de Alicante y no atendemos a criterios como el tipo de centro, el listado lo completarían el colegio público Ciudad del Mar de Torrevieja, el centro privado El Limonar International School Villamartín de San Miguel de Salinas, el colegio privado Lady Elizabeth de Benitatxell, el centro público Gasparot de La Vila Joiosa, el colegio privado Magno International School de Alicante y el concertado Santa Teresa-Vistahermosa también de Alicante.

Los mejores colegios públicos de Alicante

En el ranking de colegios públicos de la provincia de Alicante de ‘Micole.net’ aparecen un total de 50 centros, de los que los 10 primeros son los siguientes:

Ciudad del Mar de Torrevieja Gasparot de La Vila Joiosa El Fabraquer de El Campello Hurchillo Manuel Riquelme de Orihuela Virgen del Carmen de Torrevieja Mare Nostrum de La Vila Joiosa Rabassa de Alicante Enric Valor de Alicante El Palmeral de Alicante Rafael Altamira de Alicante

Una maestra prepara el inicio de curso en el colegio Enric Valor de Alicante / Alex Domínguez

Los mejores colegios concertados de Alicante

En el listado de centros concertados de la provincia de Alicante se incluyen un total de 25, de los que los 10 primeros son:

Santa Teresa-Vistahermosa de Alicante Calasancio de Alicante Don Bosco - Salesianos de Alicante Diocesano Santo Domingo de Orihuela San Agustín de Alicante Santa María del Carmen de Elda Nuestra Señora del Carmen de Orihuela La Purísima - Carmelitas de Torrevieja Padre Dehon de Novelda Maristas San Juan Bautista de Dénia

Los mejores colegios privados de Alicante

Por último, ‘Micole.net’ establece un ranking de los mejores 25 colegios privados de la provincia de Alicante donde los 10 más valorados son:

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