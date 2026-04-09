Así será la promoción de las Hogueras en Toledo: de un monumento muy festero a una mascletà “única”

Toledo se convertirá este fin de semana en un escaparate singular de las Hogueras de Alicante. La capital castellano-manchega acoge desde este jueves las jornadas de promoción de la celebración de Sant Joan de este año, una cita con la que la Federació vuelve a sacar la Fiesta fuera de la provincia y que, en esta ocasión, llega con un programa que mezcla monumento, indumentaria, música festera, gastronomía, pólvora y fuego. Todo ello con la esperada llegada de más de 2.000 personas procedentes de Alicante durante el fin de semana.

El acto central de esta promoción tendrá lugar el sábado, aunque la programación arranca ya este jueves con la plantà de una hoguera en el Paseo de Recaredo. El monumento, de entre ocho y diez metros de altura, lleva la firma del artista José Manuel García Esquiva, “Pachi”, y servirá como una de las grandes cartas de presentación de las Hogueras en Toledo. La pieza se plantea además como un monumento especialmente festero, con un sol como eje principal y escenas que remiten a distintas celebraciones alicantinas, en un intento de condensar en una sola obra parte del imaginario festivo local.

Durante toda la jornada del viernes se podrá visitar la hoguera en ese enclave, uno de los puntos elegidos para acercar la fiesta a toledanos y visitantes. Ese mismo día también está prevista una degustación de arroz alicantino para alrededor de un millar de personas, otro de los elementos con los que la delegación alicantina quiere completar una promoción que no se limita al monumento ni al fuego, sino que busca trasladar una experiencia festiva más amplia.

Esto no es llegar, quemar y hacer un arroz; lleva un trabajo técnico detrás David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

El sábado se concentrará el grueso de la programación. A las 11.30 arrancará un pasacalles desde la plaza de Zocodover hasta el Ayuntamiento de Toledo, con la participación de la Bellea del Foc y su corte, las candidatas de este año y el conjunto de la representación festera desplazada desde Alicante. Después llegará un concierto en la plaza del Ayuntamiento y, a las 14 horas, una mascletà con cerca de 50 kilos de pólvora en la explanada de la estación de autobuses, junto a la glorieta de Azarquiel.

Ese disparo es el que sostiene el principal gancho del programa. La mascletà se presenta como “única” porque será la primera que se dispare en Toledo, un estreno que convierte la cita en algo poco habitual incluso para una ciudad acostumbrada a grandes celebraciones. El broche final llegará a las 20.30 horas con la cremà de la hoguera en el Paseo de Recaredo, cerrando así una jornada diseñada para exhibir fuera de Alicante algunos de los principales códigos de les Hogueras: la pólvora, el fuego, la música, la indumentaria y el arte efímero.

El concejal de Juventud y Festejos del Ayuntamiento de Toledo, José Vicente García-Toledano, ha destacado en la presentación del programa que “gracias a este evento vienen a Toledo más de 2.000 personas de Alicante durante todo el fin de semana para llenar hoteles y restaurantes”. El edil agradece además que Alicante haya elegido este año Toledo para promocionar su “mayor fiesta”, declarada de Interés Turístico Internacional, y ha presentado la cita también como una oportunidad de impacto económico para la ciudad.

Es muy especial poder transmitir todo lo que sentimos por las Hogueras Adriana Vico — Bellea del Foc

Desde la Federació, David Olivares ha puesto el acento en el esfuerzo organizativo que hay detrás de una operación de estas características. “Esto no es fácil, no es llegar, quemar y hacer un arroz. Lleva un trabajo técnico”, ha señalado, al tiempo que ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Toledo en todas las gestiones previas. El presidente de la Federació ha destacado también el valor simbólico del viaje y ha recalcado que no se trata solo de plantar una hoguera, sino de trasladar a otra ciudad “una parte de la identidad, la fiesta y las tradiciones”.

En esa misma línea se ha expresado la Bellea del Foc, Adriana Vico, que ha presentado la cita como una oportunidad para ejercer de embajadora de la fiesta fuera de Alicante. “Para nosotros es muy especial poder transmitir todo lo que sentimos por las Hogueras”, ha afirmado. Vico ha defendido que los toledanos puedan conocer “de primera mano” elementos esenciales de la celebración y ha aprovechado también para invitar a la ciudad anfitriona a devolver la visita entre el 19 y el 24 de junio, en plenas Hogueras.

Más de 2.000 alicantinos llenarán nuestros hoteles y restaurantes este fin de semana José Vicente García-Toledano — Concejal de Juventud y Festejos de Toledo

La promoción de Toledo se encuadra además en el calendario previo a la elección de las máximas representantes de 2026. De hecho, entre los desplazados estarán las 79 candidatas adultas, que vivirán allí sus convivencias antes de la gala del próximo 2 de mayo. En la cita no solo se promocionan las Hogueras en el exterior, sino que el viaje se integra en uno de los momentos más simbólicos del ciclo festero previo a junio.

Toledo se prepara así para un fin de semana en el que Alicante intentará exportar mucho más que una hoguera. Llevará consigo un monumento cargado de referencias festivas, una mascletà inédita en la ciudad, música, trajes tradicionales, arroz y cremà. Y, sobre todo, una demostración de cómo la Fiesta busca seguir ganando visibilidad fuera de casa sin renunciar a sus símbolos más reconocibles.