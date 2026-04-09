Una prueba de llaves madrugadora para una Santa Faz que espera mantener el récord de afluencia

La prueba de llaves previa a la Santa Faz se ha celebrado este jueves con más antelación de la habitual y con la vista puesta en una romería que el Ayuntamiento confía en que vuelva a moverse en cifras similares a las del año pasado, cuando se alcanzó un récord de asistencia. El acto, que en las últimas ediciones solía desarrollarse dos o tres días antes de la Peregrina, se ha adelantado esta vez a una semana exacta de la cita del jueves 16 de abril, en un calendario que deja entrever ya el peso de la agenda institucional de los próximos días.

La explicación oficial ha sido escueta. Preguntada por ese adelanto, la concejala síndica Cristina García se ha limitado a señalar que “la agenda es la que marca el calendario”. Pero el movimiento encaja con una próxima semana especialmente cargada en el Ayuntamiento de Alicante. El lunes está prevista la presentación conjunta del proyecto del Parque Central por parte del Ministerio de Transportes y el gobierno local, una cita llamada a despejar la incógnita del soterramiento de las vías, y el martes se celebrará finalmente una nueva reunión de la comisión municipal sobre el caso de Les Naus, el escándalo de la vivienda protegida en Alicante.

Ese contexto deja una prueba de llaves más madrugadora y también más contenida desde el punto de vista político. Si el año pasado el acto quedó condicionado por la aparición por sorpresa del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, esta vez no ha estado presente el alcalde, Luis Barcala, y su papel institucional lo ha asumido la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, que ha acompañado al monasterio a las dos ediles síndicas de este año, Cristina García y Begoña León.

No creo que la afluencia sea inferior a la del año pasado, la previsión no es menor Cristina García — Concejala síndica

Más allá del calendario, el otro mensaje que ha salido del acto tiene que ver con la afluencia. El equipo de gobierno trabaja con la expectativa de que la Santa Faz de 2026 no rebaje el tirón del año pasado. “No creo que sea inferior al año pasado, teniendo en cuenta que la afluencia cada vez es mayor. La previsión no es menos que años atrás”, ha señalado García. En la misma línea, León ha apuntado que, con una previsión meteorológica favorable, se espera “la cifra del año pasado o superarla”.

La referencia no es menor. La Peregrina de 2025 dejó una imagen de asistencia masiva y batió registros, en una edición en la que también ayudó que la romería coincidiera con el 1 de mayo, festivo nacional. El reto ahora es comprobar si la cita puede sostener ese nivel de participación sin ese mismo arrastre del calendario y en un contexto en el que el dispositivo de seguridad vuelve a reforzarse para evitar problemas como el consumo masivo de alcohol en los puntos más sensibles del recorrido y de la playa de San Juan.

Ese operativo de seguridad fue abordado precisamente este miércoles en la Subdelegación del Gobierno. Allí se perfiló un despliegue con unos 550 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, además de los agentes de Policía Local de Alicante, Sant Joan y El Campello, controles de alcohol, drogas y tráfico y vigilancia con drones. El mensaje de fondo es que la ciudad quiere una Santa Faz de altísima afluencia, pero sin que reaparezcan las imágenes de descontrol juvenil y botellón que durante años marcaron la jornada.

La agenda municipal deja el próximo lunes para la presentación del Parque Central y el martes para la comisión de Les Naus

La prueba de llaves, en cualquier caso, mantiene su valor simbólico y ceremonial. En el camarín del monasterio, García y León han participado en la comprobación previa de apertura de la hornacina donde se custodia la reliquia, dentro de un rito que antecede cada año a la romería. El capellán del monasterio de la Santa Faz, Miguel Ángel Cremades, ha explicado además que durante estas semanas se han acometido reformas y que una de las verificaciones de este jueves tenía que ver con la alarma del recinto. “Vamos a hacer una comprobación de la alarma. Creemos que se ha solucionado que esté bien conectada, que se ha instalado bien”, ha manifestado. La revisión ha permitido confirmar que todo está correcto en la hornacina de cara a la Peregrina del próximo jueves.

En paralelo, en el entorno del monasterio se están desarrollando trabajos de mantenimiento, reparación de suelos y jardinería para poner a punto la zona de cara a la gran cita del próximo jueves. La idea es llegar a la Peregrina con el recinto preparado tanto desde el punto de vista litúrgico como desde el operativo, en una edición que vuelve a anunciar una fuerte movilización de fieles y romeros.

Estoy muy emocionada y no tengo palabras para un momento tan especial Begoña León — Concejala síndica

León ha admitido que el nombramiento fue para ella un momento difícil de expresar y ha resaltado que espera vivir la jornada acompañada por “muchísimos alicantinos”. García, por su parte, ha hablado de una “responsabilidad muy grande” al participar en la apertura del camarín y en la extracción de la reliquia para que los alicantinos puedan ser bendecidos el día de la romería. Las dos han coincidido en presentar la Santa Faz como una de las fechas más señaladas del calendario emocional y religioso de la ciudad.

La ciudad entra así en la cuenta atrás definitiva hacia una nueva Peregrina con dos certezas ya bastante visibles: el equipo de gobierno ha adelantado su prueba de llaves para abrir hueco a una semana institucionalmente muy cargada y Alicante se prepara para una Santa Faz que, si se cumplen las previsiones municipales, volverá a moverse en cotas de asistencia extraordinarias.