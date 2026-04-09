Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Patrimonio Rocío GómezAgresión profesora EldaMatriarcado droga VillenaEl tiempoPirómano La VilaNueva zona azul AlicanteSupermercado objetos robados Alicante
instagramlinkedin

Las ratas proliferan en el parque de San Blas de Alicante

Los vecinos alertan de la presencia de roedores en esta zona de juegos infantiles

Vecinos alertan de la presencia de ratas en el parque de San Blas de Alicante

Vecinos alertan de la presencia de ratas en el parque de San Blas de Alicante

INFORMACIÓN

Manuel Lillo

Manuel Lillo

Preocupación en San Blas. La presencia de ratas en el parque que se estrenó a finales de 2024 tras su reforma vuelve a ser noticia en el barrio alicantino. Los vecinos han difundido vídeos de los roedores en el parque en sus canales de redes sociales y la presidenta de la Asociación de Vecinos San Blas Alicante, Mamen Alcaraz, ha ejercido de altavoz de las quejas.

Según relata la dirigente vecinal, “en el parque hay ratas desde que se inauguró”, un fenómeno que lo extiende a todo el término municipal. “Entendemos que cíclicamente haya roedores, pero es que del parque de San Blas no desaparecen nunca”, lamenta. La configuración de los elementos del parque, con muros formados por rocas con espacios entre unas y otras, facilitan la introducción de estos animales.

La indignación aumenta por el hecho de que el parque acoge columpios y se ha convertido en una zona de referencia de juegos infantiles, cosa que eleva el riesgo. Según Alcaraz, la presencia habitual de menores impide que los equipos de limpieza y desinfectación actúen “con contundencia” ante las posibles consecuencias entre el público infantil.

El parque de San Blas ha sido fuente de otros problemas. El retraso de dos años en su culminación provocó enfado en los vecinos, actitud que se multiplicó ante la pérdida de aparcamiento, la falta de espacios para mayores y la referida presencia de ratas. Otra de las críticas procede de los columpios, debido a los accidentes reiterados que se han vivido.

Noticias relacionadas y más

No es la primera vez que este año trasciende la presencia de ratas en Alicante. Los roedores se dejaron ver entre las mesas del Portal de Elche en enero, tal como relataron vecinos, turistas y hosteleros, y también han hecho acto de presencia en la plaza céntrica de Séneca, entre otros lugares.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Una promotora proyecta un hotel y apartamentos turísticos de diez alturas en la avenida de los Europeos de Torrevieja
  2. Apunta la fecha: Estos son los cinco nuevos restaurantes de «Menjars de la Terra» en las Marinas
  3. Sanidad saca del plan de choque al hospital Medimar de Alicante a raíz de la muerte de una paciente por una operación de cadera
  4. Valle-Inclán, escritor: “Las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos”
  5. Hallan a una mujer fallecida hace más de una semana en el baño de su vivienda en Torrevieja
  6. Así creció el patrimonio de Rocío Gómez durante su paso por el Ayuntamiento de Alicante
  7. Patrimonio eliminó la responsabilidad del Ayuntamiento en su informe oficial sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante
  8. Los bomberos dan por estabilizado el incendio en las faldas del Maigmó

Alicante agota en 50 jóvenes las ayudas de 200 euros para sacarse el carné de conducir

Alicante agota en 50 jóvenes las ayudas de 200 euros para sacarse el carné de conducir

Las ratas proliferan en el parque de San Blas de Alicante

Las ratas proliferan en el parque de San Blas de Alicante

Una prueba de llaves madrugadora para una Santa Faz que espera mantener el récord de peregrinos

Una prueba de llaves madrugadora para una Santa Faz que espera mantener el récord de peregrinos

Hacienda advierte de que la nueva zona azul de Alicante corre el riesgo de no ser rentable

Hacienda advierte de que la nueva zona azul de Alicante corre el riesgo de no ser rentable

Así será la promoción de las Hogueras en Toledo: de un monumento muy festero a una mascletà “única”

Así será la promoción de las Hogueras en Toledo: de un monumento muy festero a una mascletà “única”

La avería de un tranvía en Alicante provoca retrasos en cuatro líneas

La avería de un tranvía en Alicante provoca retrasos en cuatro líneas

La oposición reclama a Barcala que aclare el cambio de versión en el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

Las Hogueras defienden las mascletás en Luceros: “Tenemos la obligación de defender la integridad del BIC”

Las Hogueras defienden las mascletás en Luceros: “Tenemos la obligación de defender la integridad del BIC”
Tracking Pixel Contents