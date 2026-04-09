Las ratas proliferan en el parque de San Blas de Alicante

Preocupación en San Blas. La presencia de ratas en el parque que se estrenó a finales de 2024 tras su reforma vuelve a ser noticia en el barrio alicantino. Los vecinos han difundido vídeos de los roedores en el parque en sus canales de redes sociales y la presidenta de la Asociación de Vecinos San Blas Alicante, Mamen Alcaraz, ha ejercido de altavoz de las quejas.

Según relata la dirigente vecinal, “en el parque hay ratas desde que se inauguró”, un fenómeno que lo extiende a todo el término municipal. “Entendemos que cíclicamente haya roedores, pero es que del parque de San Blas no desaparecen nunca”, lamenta. La configuración de los elementos del parque, con muros formados por rocas con espacios entre unas y otras, facilitan la introducción de estos animales.

La indignación aumenta por el hecho de que el parque acoge columpios y se ha convertido en una zona de referencia de juegos infantiles, cosa que eleva el riesgo. Según Alcaraz, la presencia habitual de menores impide que los equipos de limpieza y desinfectación actúen “con contundencia” ante las posibles consecuencias entre el público infantil.

El parque de San Blas ha sido fuente de otros problemas. El retraso de dos años en su culminación provocó enfado en los vecinos, actitud que se multiplicó ante la pérdida de aparcamiento, la falta de espacios para mayores y la referida presencia de ratas. Otra de las críticas procede de los columpios, debido a los accidentes reiterados que se han vivido.

No es la primera vez que este año trasciende la presencia de ratas en Alicante. Los roedores se dejaron ver entre las mesas del Portal de Elche en enero, tal como relataron vecinos, turistas y hosteleros, y también han hecho acto de presencia en la plaza céntrica de Séneca, entre otros lugares.