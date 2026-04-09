La Aemet avisa: los termómetros se disparan hasta rozar los 30 grados antes del drástico cambio de tiempo

La provincia de Alicante afronta este jueves, 9 de abril, una jornada marcada por la estabilidad y el ascenso de las temperaturas, en un contexto de continuidad del ambiente primaveral que se viene consolidando en los últimos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)) prevé un día tranquilo, con cielos poco nubosos y presencia de intervalos de nubes altas.

Estas nubes, junto a la llegada de polvo en suspensión procedente del Sáhara, dejarán un cielo más turbio y blanquecino, con menor visibilidad en algunos momentos, en un episodio de calima que seguirá afectando a la provincia.

En cuanto a las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas irán en ascenso, dejando un ambiente cada vez más cálido, especialmente durante las horas centrales del día.

El viento soplará del nordeste en el litoral, mientras que en el interior será flojo y variable, tendiendo a componente este por la tarde, en un patrón típico de brisas.

Por lo que el tiempo hoy en Alicante traerá una jornada estable y más cálida, marcada por el sol filtrado por la calima, en un escenario previo a un cambio de tiempo que podría llegar de cara al fin de semana con un aumento de la inestabilidad.

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, la jornada estará marcada por la estabilidad y el predominio del sol, con algunos intervalos de nubes altas que dejarán el cielo algo más velado en algunos momentos.

Las temperaturas subirán de forma clara, con mínimas en torno a los 15 grados y máximas que alcanzarán los 24, en un ambiente cálido para la época, especialmente en las horas centrales.

El viento soplará con cierta intensidad en el litoral, con predominio de la componente este y rachas que podrán alcanzar los 40 km/h, lo que aportará algo de alivio térmico junto al mar.

El tiempo en Elche

En Elche, el calor dará un paso más este jueves, en una jornada claramente primaveral marcada por el sol y un cielo algo velado por la presencia de nubes altas.

Las temperaturas seguirán escalando, con valores que oscilarán entre los 13 y los 26 grados, dejando un ambiente más propio de finales de primavera que de estas fechas, especialmente en las horas centrales del día. A diferencia de la costa, el ascenso térmico se notará más en el interior del término municipal, donde el calor será más evidente a mediodía.

El viento de levante irá ganando presencia conforme avance la jornada, con rachas moderadas que podrán alcanzar los 35-40 km/h, ayudando a suavizar ligeramente la sensación de calor en espacios abiertos.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, la jornada tendrá un carácter plenamente estable, aunque con un cielo algo velado en algunos momentos por la presencia de nubes altas, que suavizarán la intensidad del sol.

Las temperaturas se mantendrán agradables, moviéndose entre los 15 y los 24 grados, sin grandes extremos gracias a la influencia del mar, que amortigua tanto el calor como el descenso nocturno.

Donde sí se notará más el cambio será en el viento. El levante soplará con cierta intensidad durante buena parte del día, con rachas que podrán alcanzar los 40 km/h, especialmente en zonas abiertas y en primera línea de costa. Este viento aportará una sensación más fresca junto al mar, haciendo que el ambiente resulte muy llevadero pese al ascenso térmico previsto.

El tiempo en Elda

En Elda, el ascenso de las temperaturas será especialmente notable este jueves, en una jornada marcada por el sol y un ambiente claramente más cálido que en días anteriores.

Los termómetros se dispararán hasta los 27 grados, con mínimas en torno a los 10, lo que dejará un contraste acusado entre el fresco de primera hora y el calor del mediodía. Este aumento térmico será más evidente en el interior, donde la ausencia de influencia marítima permitirá que el calor se note con mayor intensidad durante las horas centrales.

El viento soplará flojo a moderado, con predominio de la componente este y sureste, y rachas que podrán alcanzar los 40 km/h, sin llegar a ser un factor determinante pero sí suficiente para suavizar ligeramente el ambiente en algunos momentos.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, la jornada estará marcada por un ambiente estable pero con mayor sensación de humedad, en un día donde el sol se combinará con un cielo ligeramente velado por nubes altas.

Las temperaturas serán suaves, con valores entre los 13 y los 21 grados, sin grandes cambios, aunque con una sensación térmica muy similar que hará el ambiente bastante uniforme durante todo el día. La humedad será protagonista, especialmente en las primeras y últimas horas, dejando una sensación algo más pegajosa en el ambiente, típica del litoral.

El viento de levante soplará con cierta intensidad, con rachas que podrán alcanzar los 35-40 km/h, reforzando esa sensación marítima y aportando algo de frescor en zonas cercanas al mar.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el calor volverá a ser protagonista este jueves, en una jornada marcada por el predominio del sol y un ambiente claramente más cálido en el conjunto del municipio. Las temperaturas alcanzarán los 26 grados, con mínimas en torno a los 12, en un día donde el ascenso térmico será evidente desde primeras horas y se intensificará al mediodía.

A diferencia de zonas costeras, aquí el calor se percibirá de forma más directa, con una sensación térmica igualmente elevada y un ambiente seco en las horas centrales.

El viento será flojo en general, con predominio de la componente este, aunque con algunas rachas que podrán acercarse a los 40 km/h, sin llegar a alterar la estabilidad de la jornada.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, la jornada estará marcada por un ascenso claro de las temperaturas, en un día estable donde el sol se combinará con algunos intervalos de nubes altas sin consecuencias. Los termómetros alcanzarán los 26 grados, con mínimas en torno a los 11, lo que dejará un contraste notable entre el fresco de primera hora y el ambiente más cálido del mediodía.

El viento será flojo y variable, con predominio de la componente norte a primeras horas y tendencia a calmarse, sin rachas destacadas, en una jornada tranquila y plenamente primaveral.

El tiempo en Dénia

En Dénia, la jornada estará marcada por un ambiente estable pero con el cielo algo más apagado en algunos momentos, debido a la presencia de nubes altas y cierta calima. Las temperaturas se mantendrán suaves, con valores entre los 12 y los 22 grados, sin grandes cambios pero con un ambiente agradable durante todo el día.

A diferencia de otras zonas, aquí se notará más ese cielo blanquecino, con el sol algo filtrado y menor sensación de luminosidad, especialmente en las horas centrales.

Noticias relacionadas

El viento será flojo y variable, con predominio de la calma en muchos momentos, lo que favorecerá esa sensación de estabilidad y de ambiente algo cargado en el litoral norte.