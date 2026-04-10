Alicante repite para la Santa Faz el dispositivo de limpieza del año pasado

El Ayuntamiento de Alicante repetirá para la Santa Faz el mismo dispositivo especial de limpieza que ya activó el año pasado con motivo de la romería y de las celebraciones posteriores en la playa de San Juan. El operativo volverá a contar con más de cincuenta servicios especiales, 51 operarios, 34 vehículos y 140 contenedores distribuidos a lo largo del itinerario de la Peregrina, el entorno del monasterio, la avenida de Niza y el arenal.

El despliegue, coordinado con la concesionaria Netial, se activará durante la jornada del jueves 16 y cubrirá tanto el paso de los peregrinos como la zona de la Santa Faz 0,0 en la playa, donde cada año se concentra una gran afluencia de jóvenes. El objetivo es reforzar la limpieza y la recogida de residuos en una de las citas más multitudinarias del calendario alicantino, para la que el Ayuntamiento vuelve a trabajar con la previsión de una asistencia masiva.

La estructura del dispositivo apenas cambia respecto a 2025. La ciudad volverá a disponer de 140 contenedores de 1.100 litros repartidos por el recorrido de la romería, el caserío y las áreas lúdicas del arenal, además de maquinaria específica como tractores cribadores para acondicionar la arena, barredoras, sopladoras, plataformas móviles y camiones prensa para la retirada de residuos. Las labores se desarrollarán desde la madrugada del jueves hasta la finalización de los actos, con especial incidencia en los puntos más sensibles de la jornada.

Durante la semana previa ya se han venido realizando tareas de preparación en el entorno del monasterio y en las principales zonas de paso. Según el Ayuntamiento, un equipo de quince operarios ha trabajado en el barrido mecánico y baldeo, además de labores de desbroce, retirada de escombros y limpieza de descampados, sobre todo en el entorno de la avenida de Dénia y las inmediaciones del caserío. La idea es que caminos, solares y explanadas lleguen acondicionados a una romería que volverá a movilizar a miles de personas.

Queremos garantizar la limpieza y el buen estado de los espacios públicos durante la romería Rafael Alemañ — Concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos de Alicante

El operativo incluirá también de nuevo un punto informativo en la parada del autobús de la Santa Faz, donde se ofrecerá información sobre recogida selectiva y sobre el proyecto “Tú Haces Alicante”. Esa iniciativa busca dar una segunda vida a las cañas utilizadas durante la peregrinación, que una vez trituradas se destinan a cultivos tradicionales en la Granja de Masphael, en Bacarot, y al Banco de Semillas.

La activación de este dispositivo se suma al resto de preparativos que la ciudad ha ido acelerando durante esta semana de cuenta atrás hacia la Peregrina. El miércoles se celebró en la Subdelegación del Gobierno la reunión de coordinación del operativo de seguridad, con previsión de unos 550 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, además de la participación de las Policías Locales de Alicante, Sant Joan y El Campello, controles de alcohol y drogas y vigilancia con drones. Un día después tuvo lugar también la prueba de llaves previa a la apertura del camarín de la Santa Faz, celebrada este año con una semana de antelación respecto a lo habitual.

El concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha señalado que el operativo busca “garantizar la limpieza y el correcto estado de los espacios públicos ante la afluencia de más de 300.000 peregrinos”. El edil ha apelado además a la responsabilidad de los asistentes, tanto de los romeros como de los jóvenes que se concentren en la playa, para que utilicen los contenedores y papeleras habilitados y contribuyan a mantener en buenas condiciones los espacios públicos.

Alemañ ha defendido también que el plan abarca desde la adecuación previa de las zonas de tránsito hasta la limpieza intensiva durante y después de la jornada, con la intención de que el recorrido, el monasterio y la playa recuperen cuanto antes la normalidad tras una de las celebraciones más emblemáticas del calendario alicantino.