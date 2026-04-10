El Ayuntamiento anuncia más espacio para las fiestas en el futuro Plan General de Alicante
La directora general de planeamiento asegura que se potenciarán los lugares públicos destinados a celebraciones y afirma que se busca una solución para que la fábrica de aluminio abandone la fachada litoral
El Ayuntamiento de Alicante potenciará las fiestas en la ciudad como un elemento "fundamental para la cohesión social" y las dotará de mayor importancia en el urbanismo de la ciudad dentro del futuro Plan General. Además, el gobierno local busca soluciones (incluyendo la compensación con suelo público) para que la fábrica de aluminios se traslade lejos de la fachada litoral.
Son algunas de las conclusiones que se alcanzaron en la cuarta mesa temática celebrada en el segundo proceso participativo para la redacción del nuevo Plan General Estructural (PGE), centrada en la "regeneración urbana". A la cita, celebrada este jueves, acudió la directora general de Planeamiento, Leticia Martín, quien desgranó algunas de las estrategias del Ayuntamiento para mejorar la unión entre barrios ya consolidados.
En este sentido, la responsable de la elaboración del documento aseguró que se va a reconocer "el papel como de la fiesta como motor social", promoviendo locales para asociaciones y sedes festeras, así como plazas públicas para celebrar actos festivos. Según Martín, "fomentar los vínculos sociales y el sentido de pertenencia servirá para generar barrios más activos y más comprometidos". Por ello, se propondrá también "un plan de barrio como instrumento operativo para cada zona", cuyo objetivo es "generar mejoras en la calidad de vida de cada área".
Un anuncio que se produce en pleno debate sobre el crecimiento de las fiestas de Hogueras, que registran año tras año récord de visitantes pero que, a su vez, acumulan cada vez más quejas por el impacto que suponen para la limpieza, la seguridad (creando auténticas "ratoneras") y el normal desarrollo de la ciudad durante los días grandes. De hecho, la Generalitat Valenciana ya advirtió al Ayuntamiento de la necesidad de tomar cartas en el asunto para proteger el Bien de Interés Cultural. Un requerimiento que motivó, un año después, una modificación de la normativa municipal, poniendo coto a los "racós jóvenes" y a los "mesones", entre otras medidas encaminadas a proteger la identidad de las Hogueras.
Regulación turística
Además de potenciar las fiestas, la directora general también centró el foco en otro de los grandes debates que copan la actualidad municipal: el crecimiento desmedido del turismo. Al respecto, Martín abogó por "una regulación ordenada" en la que "su desarrollo se gestione de manera responsable para evitar desequilibrios" entre residentes y visitantes. "El Plan General cree que el turismo debe tener un carácter complementario y una distribución equilibrada, protegiendo el uso residencial y la permanencia de la población", manifestó.
En este sentido, tras la aprobación de dos moratorias a nuevas licencias turísticas (una para viviendas vacacionales y otra para bloques completos de alquileres temporales), el Ayuntamiento trabaja en un cambio urbanístico que limite la apertura de más alojamientos. En concreto, según avanzó el Consistorio, se fijará un máximo de plazas por habitante, además de aplicarse una prohibición total de aperturas en aquellas zonas que se consideren saturadas.
¿Adiós a la fábrica de aluminios?
Otro de los avances que se dieron a conocer en la jornada de este jueves, aunque no se enmarcaba dentro de la temática de la sesión, tuvo que ver con la fábrica de aluminios ubicada junto a la avenida de Elche, en la fachada marítima de la ciudad.
A una pregunta del público sobre si el Ayuntamiento se plantea ofrecer suelo a Aludium para que aleje su actividad de zonas residenciales y de actividad como la EUIPO, la directora general se mostró firme: "Sí, sí. Pensamos que es una actividad incompatible con el eje litoral y lo vamos a tratar", contestó. Por el momento, no se han facilitado más detalles de esas negociaciones.
La mesa técnica, la cuarta de las seis previstas, estuvo moderada por Carlos Company, arquitecto y vocal del Colegio Territorial; y contó con la participación de David Osset, jefe del Servicio de Regeneración Urbana de la Conselleria de Vivienda; Almudena Nolasco, arquitecta y profesora en la Universidad de Alicante; Daniel Millor, arquitecto reconocido con el premio Princesa de Girona Social 2024; Marcial García, de la Asociación de Empresas Rehabilitadoras de Edificios; y Esmeralda Martínez, arquitecta y geógrafa, profesora asociada en la UA.
El plan interminable
Hasta ahora, y a la espera de conocer el borrador del futuro Plan General, el Ayuntamiento ya ha avanzado diferentes aspectos del documento. En este sentido, el gobierno de Barcala se ha comprometido a impulsar la vía litoral de 21 kilómetros de la que se lleva hablando en el Consistorio desde tiempos del tripartito; la creación de seis nuevos parques entre los que se incluyen infraestructuras ya anunciadas como el Parque Central, Lomas de Garbinet o el gran campo de viñedos de las Torres de la Huerta; nuevas medidas contra inundaciones como programas de paisaje para la regeneración y mejora de la funcionalidad de los barrancos de las Ovejas, Agua Amarga y Juncaret; más dotaciones culturales junto al puerto; o la construcción de aparcamientos disuasorios con 10.000 plazas.
En repetidas ocasiones, el alcalde se comprometió a que el borrador sería aprobado de forma inicial (por parte de la Junta de Gobierno Local) durante el segundo semestre del 2025. Del mismo modo, en las ruedas de prensa semanales que el ejecutivo local celebras cada martes, el vicealcalde y portavoz adjunto, Manuel Villar, manifestó de forma reiterada que la tramitación seguía su curso habitual y que el documento se haría público a la mayor brevedad posible. Ahora, su validación se pospondrá, al menos, hasta el próximo verano, debido a la nueva consulta pública emprendida por el ejecutivo popular. La segunda en menos de un año
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