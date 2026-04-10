El Ayuntamiento contempla que la zona azul y naranja se pueda duplicar en Alicante durante la ejecución del nuevo contrato

La futura zona azul y naranja de Alicante, que el Ayuntamiento busca actualizar con la renovación del contrato, contempla la posibilidad de que las plazas de estacionamiento regulado se dupliquen en los próximos 19 años, el plazo de duración del servicio. En concreto, de acuerdo con el pliego de condiciones, se espera que las áreas de pago puedan alcanzar los 11.500 estacionamientos, mientras que, con la última ampliación anunciada, apenas se superarán las 5.000 unidades. Aunque no es la única novedad que contempla el documento, publicado este viernes: también se avanza la posibilidad de pagar con tarjeta o con el teléfono móvil.

El Consistorio alicantino ha hecho público este viernes, en la licitación del servicio aprobada en Junta de Gobierno el pasado martes, las condiciones técnicas para el futuro contrato (que incluirá también la gestión de la grúa y del depósito municipal) con el objetivo de que las empresas interesadas presenten sus ofertas. En este documento, se recogen importantes novedades que cambiarán el estacionamiento regulado en la ciudad, tal y como se conoce hasta ahora, para las próximas dos décadas.

En este sentido, la entrada en vigor del futuro contrato (para la que todavía restan meses y una necesaria modificación de la ordenanza reguladora que debe pasar por Pleno) traerá significativos cambios respecto al número de plazas máximas. Hasta ahora, la ciudad cuenta con 1.873 plazas de zona azul o naranja que, de acuerdo con el último anuncio del ejecutivo de Luis Barcala, crecerán en 3.077 unidades hasta situarse en las 4.950. Sin embargo, el pliego redactado por el Consistorio señala que "el Ayuntamiento podrá modificar el contrato para adecuar el precio a las nuevas necesidades hasta alcanzar un límite de 11.550 plazas objeto de regulación".

Dudas con los barrios

Por ahora, una de las principales incógnitas sobre cómo crecerá la zona azul y naranja en Alicante se centra en saber con exactitud qué calles de qué barrios se verán afectados. Esta misma semana, el vicealcalde y portavoz del ejecutivo local, Manuel Villar, defendió que el estacionamiento regulado se ampliará al Ensanche-Diputación, Benalúa Sur, el entorno de los juzgados y Princesa Mercedes. De esta forma, el edil popular descartaba que se vieran afectados otros distritos en los que se valoró fijar nuevos aparcamientos de pago, como San Blas, Campoamor, Altozano, Carolinas Bajas, El Pla-Hospital y Playa de San Juan.

Pese a ello, algo no cuadra con las cifras. El informe de viabilidad incluido por el ejecutivo de Barcala en el expediente (y sobre el que se fundamenta el pliego) contempla que, de las 3.077 nuevas plazas a crear, 312 se situarán en el entorno de Oliveretes y 200 en el del Ensanche-Mercado Central, dos puntos que (según Villar) seguirán siendo de aparcamiento gratuito. Por lo tanto, de ser cierto lo afirmado por el vicealcalde, o las plazas a crear serán menos de las 3.077 anunciadas o será necesario repartir esos 512 puestos de aparcamiento entre el resto de distritos contemplados. INFORMACIÓN se ha puesto en contacto con el gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Alicante para conocer los detalles sobre este "baile" de datos, sin que se haya dado respuesta, por ahora.

El cuadro, dentro del escenario A elegido por el Ayuntamiento, se incluirían 76 nuevas plazas en el entorno de Diputación (además de las 348 existentes), 888 entre Benalúa y Alipark (que se sumarían a las actuales 147), 841 en la zona de los juzgados de Benalúa (además de las 54 en vigor), 518 en el nuevo desarrollo de Benalúa Sur y 242 en Princesa Mercedes, en la zona del nuevo palacio de justicia ahora en construcción.

Por ahora, tras lo anunciado por el gobierno local, ni los vecinos de los barrios afectados ni la oposición municipal (desde la izquierda a Vox) respaldan la nueva propuesta del Ayuntamiento, que plantea en un principio unas 3.000 plazas más en la ciudad. Los residentes creen que la idea del ejecutivo de Luis Barcala no resuelve el problema de aparcamiento existente mientras que el resto de grupos políticos aprecian que se trata de una medida recaudatoria. El gobierno popular, por su parte, defiende que la mayor parte de los nuevos aparcamientos (unas 2.500 plazas de zona naranja) serán gratuitos para los residentes.

Digitalización y horarios

El documento también refleja la obligación del futuro concesionario de modernizar el sistema de funcionamiento de los parquímetros instalados en la vía pública, que actualmente solo permiten el pago en efectivo, aportando el importe exacto, sin que las máquinas ofrezcan cambio.

A partir de la renovación del contrato, además de la posibilidad de introducir monedas, será necesario que los dispositivos cuenten con un sistema de lectura de tarjetas bancarias sin contacto, así como de un lector NFC, que permite realizar el pago aproximando un teléfono móvil compatible.

Además, el citado informe de viabilidad también abre la puerta a una posible extensión de los horarios contemplados hasta ahora, eliminando la gratuidad a medio día. El documento (cuyo contenido debe materializarse en la ordenanza municipal) indica que, de lunes a viernes, el cobro se efectuará de manera ininterrumpida durante 11 horas al día: de 9:00 a 20:00, frente a las dos horas de pausa existentes en la actualidad, de 14 a 16 horas.