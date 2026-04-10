Las candidatas a Bellea del Foc 2026 ponen rumbo a Toledo

Más de setenta candidatas a Bellea del Foc 2026 han iniciado este viernes su viaje hacia Toledo, donde durante el fin de semana participarán en las tradicionales convivencias previas a Elección. Se trata de una cita organizada por la Federació de Fogueres y el Ayuntamiento de Alicante que, además de servir como toma de contacto entre las aspirantes, tiene como objetivo promocionar la fiesta de las Hogueras fuera de la ciudad.

Antes de la salida, las inmediaciones del autobús han sido escenario de las despedidas. Familiares, amigos y representantes de las comisiones han acompañado a las candidatas en un ambiente marcado por el apoyo y los nervios propios de este momento del calendario festero.

Las comisiones han vuelto a responder a esta cita, Cloti Montesinos, de la hoguera Parque de las Avenidas, ha explicado que, tras la salida de las candidatas, ellos también pondrán rumbo a Toledo. "Hemos venido a despedir a nuestra candidata y luego nos vamos nosotros detrás del autobús con el coche, directamente a Toledo, no nos queremos perder nada", afirma Montesinos.

Desde la hoguera Nou Babel, Diana Anglada ha señalado que "este año estaba más complicado venir a la despedida porque es laborable y la hora es un poco mala, pero a recibirla vendremos toda la hoguera", y ha añadido que algunos miembros de la comisión se desplazarán durante el fin de semana para acompañar a la candidata.

En la misma línea, Mari Nieves Ramón, de la hoguera Florida Sur, ha destacado que "siempre venimos a despedir a nuestra candidata, es una tradición", aunque ha indicado que en su caso no viajará a Toledo, sí lo harán otros representantes de la comisión.

Por su parte, Mariola Quiñonero, de la hoguera Diputación-Renfe, ha subrayado la importancia de este gesto. "Nos gusta mucho venir a la despedida a apoyar a nuestra candidata y que sienta que estamos aquí con ella", apunta.

Viernes de promoción de las Hogueras en Toledo

El viaje se enmarca dentro de un programa promocional que se desarrolla durante todo el fin de semana en Toledo. La actividad comenzó el jueves con la plantà de una hoguera en el Paseo de Recaredo, un monumento de unos nueve metros de altura realizado por el artista José Manuel García Esquiva "Pachi".

Durante la jornada del viernes, el público podrá visitar este monumento, además de participar en una degustación de arroz alicantino prevista para cerca de mil personas. También se celebrará un acto promocional con la Bellea del Foc y sus damas de honor.

Por la noche tendrá lugar la cena de gala en el hotel donde se alojan las candidatas, con presencia del vicealcalde, Manuel Villar, y la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda. Está previsto, en principio, que el alcalde, Luis Barcala, se desplace el sábado a Toledo, aunque habitualmente tambien acude a presidir la cena de gala.

Actos centrales del sábado

El sábado concentrará los principales actos del programa. A las 11.30 horas está previsto un pasacalles que recorrerá el centro de Toledo, desde la plaza de Zocodover hasta el Ayuntamiento, con la participación de las candidatas, la Bellea del Foc y el conjunto de la representación festera.

Posteriormente se celebrará un concierto y, a las 14 horas, una mascletà en la explanada de la estación de autobuses, junto a la glorieta de Azarquiel. Será la primera mascletà que se dispare en Toledo, una de las principales novedades de esta promoción, con cerca de 50 kilos de pólvora.

La jornada finalizará a las 20.30 horas con la cremà de la hoguera instalada en el Paseo de Recaredo. Este acto, junto a la mascletà y el pasacalles, permitirá mostrar algunos de los elementos más representativos de las Hogueras: el fuego, la pólvora, la música, la indumentaria y el arte efímero.

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Las convivencias en Toledo suponen así un paso más dentro del proceso de elección de la Bellea del Foc 2026, en un fin de semana que combina promoción exterior y convivencia entre candidatas.