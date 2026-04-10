Toledo acoge una cena de gala sin alcaldes en las convivencias de las candidatas a Bellea del Foc

La noche del viernes dejó una imagen poco habitual en las convivencias de las candidatas a Bellea del Foc 2026: la ausencia de los alcaldes de ambas ciudades, en este caso Toledo, además de Alicante. La cena de gala celebrada en el hotel de Toledo donde se alojan las aspirantes a convertirse en la máxima representante de la Fiesta transcurrió, pese a todo, con una destacada representación institucional, encabezada por el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, junto a la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, la diputada provincial y concejala de Infraestructuras, Cristina García, y la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares.

Villar fue el encargado de excusar por la ausencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien, según explicó, se encuentra en un viaje el extranjero y se prevé que llegue este sábado. "Sabéis que es un amante de la Fiesta, compañero de barraca, y estaría encantado de estar hoy aquí", trasladó Villar, asegurando que Barcala se incorporará a partir del mediodía.

Toledo, escenario de convivencia

Durante su intervención, el vicealcalde de Alicante destacó el simbolismo de celebrar estas jornadas en la ciudad imperial. "Es un lujo celebrar estas convivencias en Toledo", apuntó el vicealcalde. Además, Villar subrayó la acogida recibida en las primeras horas, prometiendo que los toledanos "van a poder gozar de lo que son nuestras Hogueras".

Por su parte, Inés Cañizares dio la bienvenida a las candidatas, aunque sin aludir a la ausencia del alcalde toledano, Carlos Velázquez. "Queremos que os sintáis como en casa", afirmó Cañizares, poniendo en valor el encuentro como un puente entre tradiciones. "No es solo una visita, es un encuentro entre ciudades que comparten pasión por sus fiestas", añadió la vicealcaldesa toledana.

Las protagonistas, las candidatas

La Bellea del Foc 2025, Adriana Vico, destacó el carácter especial del viaje. "Para nosotras es un privilegio poder estar aquí", señalando a las candidatas la importancia de disfrutar y hacer disfrutar al público.

En la misma línea, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, incidió en el papel de las candidatas como embajadoras de la Fiesta y agradeció la colaboración institucional. "Mañana vais a dejar el nombre de Alicante donde se merece", afirmó Olivares.

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También la diputada provincial Cristina García puso el foco en ellas. "No solo aspiráis a un título, sois el rostro de una tradición centenaria", destacó García. Una noche, en definitiva, donde la ausencia de los alcaldes no eclipsó el objetivo principal: estrechar lazos y proyectar la fiesta de las Hogueras más allá de Alicante.