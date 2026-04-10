Ya hay fechas para resolver empates en el proceso de admisión del próximo curso y para pedir plaza

El sorteo público para determinar las letras de prioridad que permitirán resolver los empates en el proceso de admisión del alumnado para el curso 2026/2027 se celebrará el próximo 21 de abril a las 10.30 horas en la sede de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. Así lo establece la resolución publicada por la Dirección General de Centros Docentes en el Diari Oficial de la Generalitat.

Este sorteo, de aplicación en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Especial de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, fijará las letras a partir de las cuales se ordenarán alfabéticamente los apellidos del alumnado en aquellos casos en los que se produzcan situaciones de empate.

En concreto, se extraerán dos letras para el primer apellido y otras dos para el segundo, que se aplicarán cuando exista coincidencia en la baremación. En ausencia de segundo apellido, se considerará que este comienza por “AA”.

Se extraerán dos letras para el primer apellido y otras dos para el segundo, que se aplicarán cuando exista coincidencia en la baremación

Calendario

En cuanto al calendario de admisión, el plazo de presentación de solicitudes para el alumnado de Educación Infantil y Primaria se desarrollará entre el 7 y el 18 de mayo. Las listas provisionales se publicarán el 4 de junio y las definitivas el 18 de junio, iniciándose a continuación el periodo de matrícula, que se realizará de forma telemática hasta el 29 de junio y presencial hasta el 2 de julio.

Para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, el periodo de solicitud se extenderá del 21 de mayo al 1 de junio. Las listas provisionales se darán a conocer el 15 de junio y las definitivas el 2 de julio. A partir de esa fecha se abrirá el proceso de matrícula, que podrá realizarse de manera telemática hasta el 7 de julio y presencial hasta el 8 de julio.

En el caso de Bachillerato, el plazo de presentación de solicitudes será igualmente del 21 de mayo al 1 de junio. Las listas provisionales se publicarán el 1 de julio y las definitivas el 9 de julio, tras lo cual se iniciará el periodo de matrícula, previsto hasta el 14 de julio en modalidad telemática y hasta el 15 de julio en modalidad presencial.

Así ha sido la vuelta el cole en Alicante: 303.200 alumnos inician el curso pendientes del cambio de lengua y del tiempo /

Educación especial

Las solicitudes para centros de Educación Especial o unidades específicas en centros ordinarios deberán presentarse de forma presencial entre el 7 y el 18 de mayo. Para el resto de las enseñanzas, el procedimiento se realizará exclusivamente de manera telemática a través de la plataforma Adminova.

El proceso de admisión incorpora este año mejoras orientadas a optimizar la gestión administrativa, reducir la carga de trabajo de los centros y anticipar la publicación de los resultados.

Para ello, se ha ajustado el calendario de determinadas actuaciones en Secundaria y Bachillerato, lo que permite adelantar las listas definitivas, iniciar antes las fases posteriores y reducir los plazos de incertidumbre para las familias, al tiempo que facilita la planificación de los centros, explican desde la Conselleria de Educación.

Plantillas

Asimismo, el nuevo calendario mejora la organización del próximo curso al permitir una mayor anticipación en la configuración de plantillas.

Entre las novedades, el alumnado de Infantil, Primaria y ESO podrá optar a vacantes en su propio centro en una lengua base distinta, manteniendo su prioridad si la solicita en primer lugar.

Por otra parte, con el fin de garantizar que las solicitudes presentadas por familias puedan ser consideradas en todas las modalidades lingüísticas de un centro, se recuerda que, cuando una familia tenga un especial interés en dicho centro, debe consignarlo en la solicitud de admisión en sus dos lenguas base, según su orden de preferencia.

En caso de solicitar únicamente una de ellas, incluida la admisión en los niveles de entrada, la participación en el proceso quedará limitada a esa opción y la familia no podrá acceder a las plazas que eventualmente puedan aparecer en la otra modalidad.