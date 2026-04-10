Las Hogueras se lucen en Toledo: "Son unas fiestas preciosas"
Los vecinos de la capital castellano-manchega acogen con ilusión las convivencias de candidatas a Bellea del Foc, que incluyen actividades de promoción de la Fiesta, y destacan la belleza del monumento de José Manuel García "Pachi", que luce en el paseo de Recaredo
El paseo de Recaredo de Toledo se ha transformado estos días en un pequeño rincón de Alicante. Entre curiosidad y sorpresa, los toledanos se detienen, observan y preguntan. Frente a ellos, una hoguera de cerca de nueve metros de altura irrumpe en el paisaje habitual de la ciudad, atrayendo miradas y conversaciones improvisadas. No es una escena cotidiana, y quizá por eso despierta tanto interés.
La llegada de las convivencias de candidatas a Bellea del Foc 2026 a Toledo ha traído consigo algo más que un intercambio entre la cultura de dos ciudades, ha instalado en pleno centro de Toledo una tradición que muchos solo conocían de oídas o a través de la televisión. El resultado es una mezcla de asombro, aprendizaje y admiración que se palpa en cada visitante.
Durante toda la jornada del viernes, este enclave se ha convertido en punto de encuentro para vecinos y visitantes, que se acercan a contemplar el monumento, fotografiarlo y, sobre todo, comprender el significado de una tradición que culminará con su cremà este sábado. No es habitual encontrar en Toledo un monumento destinado a desaparecer entre llamas, y precisamente esa condición efímera parece hacerlo aún más atractivo.
Leímos que había este fin de semana actividades de las Hogueras de Alicante y hemos venido por curiosidad
La curiosidad de los toledanos
Entre quienes se acercan, la curiosidad es el sentimiento predominante. Marisa Martín reconoce que fue el boca a boca lo que la llevó hasta allí. "Leímos que había este fin de semana actividades de las Hogueras de Alicante y hemos venido por curiosidad", explica mientras observa el monumento. Aunque admite que al principio no entendían bien el contexto, pronto comprendieron que se trataba de una muestra vinculada también a todas las fiestas de la ciudad alicantina. "Me ha parecido muy bonito", apunta.
Nos hemos enterado y hemos venido porque nos parecía curioso que hubieran plantado una hoguera en Toledo
Esa mezcla de desconocimiento inicial y descubrimiento posterior se repite en muchos visitantes. Miriam García, por ejemplo, cuenta que había visto las casetas días atrás sin saber exactamente de qué se trataba. "Nos hemos enterado y hemos venido porque nos parecía curioso que hubieran plantado una hoguera en Toledo", señala. Para ella, que nunca ha asistido a las Hogueras de Alicante, la experiencia resulta reveladora. "Es chulo, muy bonito. Solo las había visto por la tele", asegura.
Recuerdos y comparaciones
Otros visitantes llegan con referencias más claras. Juan Álvarez, que ha acudido en varias ocasiones a las Hogueras de Alicante, no duda en destacar su valor. "No tienen nada que envidiar a las Fallas", asegura. Al contemplar el monumento instalado en Toledo, lo define como "impresionante", aunque apunta que le habría gustado ver más sátira, uno de los elementos característicos de estas construcciones. "Ya conocía las Hogueras porque he ido con mi familia muchos años, a esta algo más de crítica habría estado muy bien", comenta, sin restar mérito a un conjunto inspirado en la promoción turística.
Ya conocía las Hogueras porque he ido con mi familia muchos años, a esta algo más de crítica habría estado muy bien
La idea de que una obra tan elaborada termine consumida por el fuego genera también reacciones encontradas, especialmente entre los más pequeños. Marga Girona relata cómo ha tenido que explicárselo a su nieto de siete años. "Me dice mi nieto que no entiende cómo algo tan bonito se puede quemar en tan poco tiempo", cuenta. Para ella, esa contradicción forma parte del encanto de la tradición, aunque reconoce que no deja de sorprender.
Me dice mi nieto que no entiende cómo algo tan bonito se puede quemar en tan poco tiempo
La hoguera es obra del artista José Manuel García Esquiva "Pachi". Se trata de un monumento concebido como una celebración en sí misma: un gran sol preside el monumento y, a su alrededor, se despliegan escenas que evocan distintas fiestas alicantinas. La intención es clara, condensar en una sola pieza el imaginario festivo de toda una ciudad.
Una fiesta que se abre camino
La jornada no se limita a la contemplación del monumento. A lo largo de este viernes, los asistentes han podido participar en actividades como una degustación de arroz alicantino para cerca de mil personas o asistir a un acto promocional con la Bellea del Foc y sus damas de honor. Todo ello contribuye a crear un ambiente festivo que va calando entre los toledanos.
Es muy bonito que traigan estas cosas aquí, le da mucho valor a la ciudad y tenemos ganas de este fin de semana con la mascletà
María José Castro destaca que la ciudad con las Hogueras en ella "está preciosa, me ha encantado". Como muchos otros, se enteró casi por casualidad, pero no quiso perder la oportunidad de acercarse junto a su nieto. "Es muy bonito que traigan estas cosas aquí, le da mucho valor a la ciudad y tenemos ganas de este fin de semana con la mascletà", añade. Así, Toledo se deja conquistar por una tradición alicantina que, por unos días, se siente propia.
Mascletà y cremà en una jornada completa
Tras la cena de gala de este viernes, las candidatas a Bellea del Foc, junto al resto de la comitiva de las Hogueras, abren este sábado una completa jornada de actividades con una actividad de promoción en torno a la hoguera. A continuación, está previsto un desfile que unirá la plaza de Zocodover con el Ayuntamiento de Toledo, donde a las 12.30 está previsto un concierto de música festera. A las 14 horas, como marca la tradición, se lanzará la mascletà, en una plaza junto a la estación de autobuses. Ya por la tarde, a las 19 horas, se celebrará la habitual recepción en el Ayuntamiento de Toledo, ya con la presencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala. Tras un desfile hacia donde está ubicada la hoguera, en el paseo de Recaredo, a las 20.30 horas se llevará a cabo la cremà del monumento.
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