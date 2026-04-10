Llorca, sobre si irá a declarar a la comisión de investigación de Les Naus: “Lo estudiaremos y lo valoraremos”

Más críticas a las comisiones de investigación. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no ha aclarado este viernes si comparecerá a petición de la izquierda, en caso de que la solicitud se formalice con la aprobación de una mayoría de diputados, en los órganos constituidos para averiguar qué pasó en las polémicas adjudicaciones del residencial Les Naus y para investigar la gestión del bono comercio en Alicante.

En la primera de estas comisiones, que se celebra en las Cortes, los grupos de izquierdas pretenden que el jefe del Consell comparezca. En la segunda, que tiene lugar en la Diputación, el PSOE y Compromís (los mismos grupos con representación en la cámara autonómica) han verbalizado esta voluntad para que Llorca exponga su versión sobre un caso que afecta al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, y en el que el actual presidente autonómico testificaría en relación con su etapa como alcalde de Finestrat.

Cabe recordar que, en este último caso, la Diputación financiaba a los ayuntamientos con fondos para que éstos transfirieran las partidas económicas a los establecimientos que participaron en el programa. En aquel momento, además, el presidente de la Diputación de Alicante era Carlos Mazón.

Sin aclararlo

Llorca, que ha hecho su valoración en una visita a la futura Estación Central de Alicante, no ha aclarado si aceptaría o rechazaría una comparecencia en caso de que se acabe formalizando. “Cuando llegue esa petición la estudiaremos y la valoraremos”, ha contestado. Además, el presidente ha ido más allá y ha insistido en su crítica al formato de las comisiones de investigación, tal como ya hizo el pasado mes de marzo.

“Lo que he visto estos últimos años es que no suelen servir para nada, solo para frustrar más y crear crispación, para enredar más”, ha considerado Llorca, que también cree que estos órganos están “para hacer aportaciones constructivas y esclarecer hechos”. El jefe del Consell ha añadido que estas comisiones las ve “muy incompatibles cuando hay investigaciones judiciales en curso”. “Les veo poco sentido, la verdad”, ha concluido.

Insistencia

El pasado 9 de marzo Llorca se expresó por primera vez en estos términos sobre la utilidad de las comisiones de investigación. “Últimamente no son un ejemplo para los ciudadanos, sirven para poco”, afirmó en un acto en Benidorm cuatro días después de que se constituyera la comisión de las polémicas adjudicaciones de Les Naus, un escándalo destapado por INFORMACIÓN a finales de enero.