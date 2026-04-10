La maratón de donaciones de sangre 'Alicante dona vida' vuelve el próximo martes con una recompensa para Santa Faz

El Espacio Séneca acoge el próximo martes, 14 de abril, la novena maratón de donaciones de sangre ‘Alicante dona vida’, organizada por el Ayuntamiento de Alicante y el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana (CTCV). Una cita solidaria a la que los alicantinos pueden acudir para donar sangre y plasma entre las 9.30 y las 21.00 horas, de forma ininterrumpida.

Por tercer año consecutivo, esta maratón solidaria incluirá una máquina para la extracción y donación de plasma, uno de los componentes sanguíneos más deficitarios y necesarios. Los donantes recibirán como regalo el pañuelo típico de Santa Faz.

El concejal de Sanidad, Luis Morata, ha animado este viernes a los alicantinos a “participar en esta maratón” y a “donar sangre no solo en este día, sino varias veces al año, porque la sangre no se puede fabricar y con un gesto sencillo todos podemos convertirnos en héroes y salvar vidas”.

El edil ha resaltado que "los alicantinos somos solidarios y lo vamos a demostrar una vez más acudiendo a donar sangre porque todos la podemos necesitar en algún momento”.

El concejal de Sanidad, Luis Morata, ha animado este viernes a los alicantinos a “participar en esta maratón” y a “donar sangre no solo en este día, sino varias veces al año" / INFORMACIÓN

Por su parte, la jefa de servicio del CTCV en Alicante, Mabel Ortiz de Salazar, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas, "esenciales para dar a conocer a la población la importancia de donar sangre para cubrir las necesidades transfusionales de los pacientes de nuestra provincia”, al tiempo que ha incidido en el llamamiento a la generosidad ciudadana, "porque la donación de sangre es un acto que salva vidas".

Asimismo, la doctora ha señalado que "la donación de sangre es un procedimiento seguro y fundamental para el tratamiento de múltiples patologías, así como para la atención a pacientes en procesos quirúrgicos, oncológicos o situaciones de emergencia".

Según fuentes municipales, el objetivo de esta novena edición de la marataón 'Alicante dona vida' es "obtener el mayor número posible de donaciones de sangre para cubrir la demanda diaria de los hospitales de Alicante y del resto de la provincia, que es de 270". En las ocho ediciones previas de esta cita solidaria se recogieron un total de 2.276 donaciones, de las cuales 214 fueron de donantes que acudían por primera vez.

Imagen de una maratón de donaciones de sangre en Elche / Matias Segarra

¿Cómo saber si puedes donar sangre?

Según Cruz Roja y fuentes sanitarias, cualquier persona sana, mayor de edad y que pese más de 50 kilos puede donar sangre. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, dejando pasar un mínimo de dos meses entre donaciones. Antes de cada donación el servicio médico te realizará un pequeño chequeo para confirmar que puedes donar y, en cuanto al historial para saber si eres válido o no, debes tener en cuenta algunos puntos:

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