El ministro Puente mantiene la incógnita sobre el soterramiento en el Parque Central de Alicante: “El lunes lo vemos”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, mantendrá en el aire la incógnita sobre el futuro Parque Central de Alicante hasta el último minuto. El dirigente socialista, presente este viernes en la capital de la provincia para participar en el segundo Congreso Internacional de Patrimonio de Obra Pública, ha evitado pronunciarse sobre el soterramiento de las vías del actual entramado ferroviario: “El lunes lo vemos”, se ha limitado a señalar.

Óscar Puente asiste en Alicante al segundo Congreso Internacional de Patrimonio de Obra Pública / Héctor Fuentes

La fórmula con la que el Gobierno y el Ayuntamiento pretenden resolver la brecha que supone el actual trazado para barrios como Benalúa y San Blas sigue siendo el secreto mejor guardado por ambas administraciones. Será la próxima semana cuando el ministro y el alcalde presenten de manera conjunta el diseño del Parque Central. Concretamente, está previsto que sea el lunes, 13 de abril, cuando los alicantinos conozcan por fin aspectos concretos de una de las demandas históricas de la ciudad, reivindicada a nivel político y social desde hace décadas.

Los terrenos en los que se proyecta el futuro Parque Central de Alicante / Alex Domínguez

Al margen de aspectos como las viviendas que deben construirse en los alrededores o el futuro del Puente Rojo, la principal incógnita se centra en el futuro del actual entramado ferroviario, ya que, entre los aspectos que debe incluir el Parque Central, siempre se ha defendido la necesidad de soterrar la playa de vías. No obstante, este tipo de actuaciones no son bien vistas desde el ministerio, donde se inclinan por una "integración" blanda de las infraestructuras, que resulta más económica y ágil de acometer.

El alcalde de Alicante se pronuncia sobre las viviendas de Les Naus y el Parque Central / Pilar Cortés

La duda sobre la fórmula a aplicar creció a raíz de unas declaraciones del alcalde Barcala, que abrió la puerta a un "semisoterramiento" de las vías en torno a Alicante-Terminal. Lo hizo, además, después de que la fecha para el anuncio fuera pospuesta en dos ocasiones: una en julio de 2025, a petición de los populares, y otra en febrero de este año). Cinco días más tarde, ante el revuelo generado, a Barcala decidió matizar sus palabras, admitiendo un supuesto error: aseguró que el término escogido era "impreciso" e insistió en que "la integración soterrada de las vías del tren, eliminando el efecto barrera y permitiendo la conectividad entre los barrios está garantizada".

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Tras ello, la portavoz del ejecutivo municipal, Cristina Cutanda, señaló que "el avance que se vaya a hacer es un proyecto que cuenta, por supuesto, con el respaldo del Ayuntamiento de Alicante", aunque descartó facilitar más detalles hasta la presentación en la que participarán el alcalde, Luis Barcala; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.