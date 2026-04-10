Asistentes virtuales atenderán las llamadas de pacientes para agilizar las citas con el médico de Familia

El Pleno del Consell ha autorizado la contratación del suministro de una plataforma de atención telefónica mediante asistentes virtuales para la Conselleria de Sanidad. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la accesibilidad de la ciudadanía al sistema sanitario público, optimizar la gestión de la demanda asistencial y reducir los tiempos de espera en Atención Primaria.

El sistema sanitario valenciano atiende a algo más de 5,5 millones de personas entre las tres provincias y dispone de una amplia red de centros de salud. En este contexto, el incremento de la demanda asistencial hace que la Conselleria de Sanidad siga impulsando mejoras en los canales de atención para facilitar el acceso de la población, explican desde el Consell.

Actualmente, el elevado volumen de llamadas en Atención Primaria genera importantes dificultades de acceso, con picos de saturación en los que una parte significativa de las llamadas no puede ser atendida, especialmente en los tramos horarios de mayor demanda.

Reducir demoras

La nueva plataforma permitirá automatizar la atención telefónica y canalizar de forma más eficiente la demanda de la ciudadanía, garantizando una respuesta continua y contribuyendo a reducir demoras y mejorar la experiencia del paciente.

La solución incorpora asistentes virtuales inteligentes capaces de atender llamadas de forma continua, identificar las necesidades de los pacientes y gestionar citas o derivaciones de forma automatizada.

Asimismo, la plataforma contará con certificación como dispositivo médico conforme a la normativa europea y estará integrada con los sistemas de información de la Conselleria de Sanidad.

Arranca la vacunación sin cita contra la gripe en los centros de salud del departamento de Sant Joan d'Alacant / Alex Domínguez

Despliegue progresivo

El contrato, que asciende a 18,8 millones de euros, contempla la implantación, configuración, puesta en marcha, despliegue progresivo en todos los centros de Atención Primaria y el mantenimiento del sistema durante su ejecución.

De hecho, la plataforma se desarrollará de forma progresiva en los centros de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana, partiendo de la experiencia obtenida en un proyecto piloto previo desarrollado en un centro sanitario. Este proyecto ha permitido validar el funcionamiento de la solución y definir los requisitos necesarios para su extensión a todo el sistema sanitario.

Optimización

La automatización de la gestión telefónica favorece una gestión más eficiente de los recursos y contribuye a mejorar la organización de la demanda asistencial. Esta actuación se enmarca en la Estrategia de Salud Digital de la Comunidad Valenciana, que promueve la incorporación de tecnologías innovadoras para mejorar la calidad asistencial.

La implantación de esta plataforma supondrá un avance en la modernización del sistema sanitario público valenciano y en la mejora de la atención a los ciudadanos, al tiempo que reforzará la accesibilidad, reducirá los tiempos de respuesta y mejorará la resolución en el primer contacto.