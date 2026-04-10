Las obras en la Estación Central de Alicante llegan a su momento más crítico
La Generalitat prevé que en mayo empiece la excavación en la avenida Salamanca para alargar el túnel subterráneo, una fase delicada que contará con controles, tal como se ha anunciado en una visita del presidente Juanfran Pérez Llorca
Los trabajos para la construcción de la Estación Central de Alicante siguen su curso. Y según la Generalitat, siguen ajustados a los plazos marcados en su momento, que fijan la finalización de la obra en enero de 2029.
Este viernes el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha hecho su primera visita a los terrenos de la futura estación como jefe del Consell. Ha estado acompañado por el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus; y recibido por los concejales de Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Alicante, Antonio Peral y Carlos de Juan, respectivamente.
La obra, que cuenta con un presupuesto de 102 millones de euros, impuestos incluidos, servirá para acercar el TRAM hasta la actual estación de Adif, en la céntrica avenida Salamanca. Los trabajos, que han obligado a clausurar el parking y a abrir otro provisional más alejado del tradicional (el futuro será subterráneo), empiezan ahora su fase más delicada.
Dificultad
Se trata del inicio de la excavación de 72 metros desde la avenida Salamanca, conectando con la avenida de Estación, para construir el túnel subterráneo que facilite la llegada de tranvías y que contribuya a la intermodalidad de la futura estación, tal como pretenden desde el Consell.
La dificultad del procedimiento ha sido argumentada por los técnicos, que en su explicación avanzaban que las excavaciones empezarán en mayo sin que ello implique el cierre del tráfico ni la desviación del colector antirriadas. Los trabajadores descenderán 14 metros y los avances horizontales se harán con la ayuda de unos pivotes que sostendrán el terreno hasta alcanzar los 72 metros y conectar con el túnel existente.
El tiempo de ejecución, explicaban, será de tres o cuatro meses, aunque esto “dependerá mucho del tipo de terreno”, en referencia a la dureza de los materiales con los que se vayan topando los trabajadores durante la excavación. La intención, dicen los técnicos, es “hacer compatible la obra con la vida de la ciudad”, ya que “no se puede cortar esta gran avenida”.
Controles
Para que estos trabajos se desarrollen con la menor incidencia posible se ha establecido “un sistema de auscultación muy potente”, según los técnicos de la Generalitat. Se trata de aparatos colocados en fachadas que miden las deformaciones del terreno y las vibraciones y cuya información se envía “automáticamente” a una estación topográfica que está activa “las 24 horas del día”. De esta manera, “si se detecta algún parámetro que excede de lo previsto automáticamente, llegan los avisos”.
En cuanto a la funcionalidad de la futura estación, que tendrá 300 metros de longitud y 40 de ancho, dos andenes y las vías, contará también con dos entradas, una en la avenida Salamanca y otra adyacente a la zona de Alipark. Y dispondrá, además, de “dos grandes vestíbulos” y una pasarela que los unirá y “conectará con la futura estación de autobuses, de forma que cuando un viajero entre en la estación pueda circular por el interior sin tener que salir a la superficie”.
Llorca ha definido el proyecto como “clave” para la movilidad de Alicante. “Aquí se podrá coger el TRAM, el tren y la línea de autobuses”, y se ha mostrado “satisfecho” por ver que las obras “funcionan bien”, expresando además su “confianza” en cumplir los plazos.
Visita del presidente
La primera visita de Pérez Llorca a la futura Estación Central se ha realizado a sólo tres días de la presentación del proyecto del Parque Central, que tendrá lugar el lunes con la presencia del ministro de Transportes, Óscar Puente. El jefe del Consell también acudirá a este acto, según ha asegurado ante los medios.
Esta ha sido la cuarta visita institucional a los terrenos de la futura estación. La primera la hizo el entonces presidente Carlos Mazón el 25 de octubre de 2024, solo cuatro días antes de la dana de la provincia de Valencia, que provocó 230 muertes y le acabó costando el cargo un año después de los hechos. Aquel día se presentó el proyecto. La segunda fue el 10 de junio del año siguiente, nueva mente con Mazón y el conseller Martínez Mus, y la última, el 16 de septiembre, contó con la presencia del conseller de Infraestructuras, sin la compañía del jefe del Consell.
La visita de Mus también estaba prevista para el 19 de enero de este año, pero se suspendió tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se produjo el día anterior y causó 46 víctimas mortales.
Sin noticias de la Vía Parque
En la visita de septiembre Mus anunció que la Generalitat había declarado “de interés general” la ampliación de la Vía Parque de Alicante, la circunvalación que permitirá, entre otras cuestiones, el desdoblamiento de los carriles entre los PAU y La Florida, donde actualmente sólo hay un carril por sentido frente a los dos que recoge el proyecto en su origen.
“Estamos con empezar el proyecto”, ha dicho Mus cuando ha sido preguntado por el estado de esta iniciativa. “Han pasado pocos meses” desde la declaración, que se anunció en septiembre, y asegura que desde el Consell están “trabajando”, negándose a dar plazos.
Cabe recordar que el proyecto fue excluido de los presupuestos autonómicos aprobados en mayo por PP y Vox, y que Barcala justificó la decisión por priorizar en estas cuentas la reconstrucción de las zonas afectadas tras la dana del pasado 29 de octubre en diversas localidades de la provincia de Valencia.
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