El PP y Vox frenan la comparecencia de Camarero en la comisión de las Cortes que investiga las adjudicaciones de Les Naus de Alicante

Sin acuerdo previsible. Es lo que se desprende si se pregunta por las intenciones de los grupos políticos con representación en las Cortes respecto a la comisión de investigación sobre las polémicas adjudicaciones de viviendas protegidas en esta urbanización de Alicante, destapadas a finales de enero por INFORMACIÓN. Como en la comisión de la dana, el acuerdo entre Vox y el PP parece el único desenlace posible, pese a las peticiones de dimisión desde la ultraderecha del alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Y es que ambas formaciones coinciden a la hora de descartar que la consellera de Vivienda, Susana Camarero, sea llamada a comparecer. “Camarero no tienen ningún tipo de responsabilidad directa sobre el caso, ya llevó a la Fiscalía los aspectos presuntamente irregulares de las adjudicaciones y tomó las medidas que le competen”, afirma Javier Gutiérrez, portavoz del PP en la comisión, que añade que “buscar la responsabilidad de la titular de la conselleria en un documento firmado por un funcionario nombrado por el Botànic es buscar el circo y desconocer los procedimientos”.

Camarero no tienen ningún tipo de responsabilidad directa sobre el caso Javier Gutiérrez — Portavoz del PP en la comisión

Gutiérrez se refiere al trabajador de la Generalitat que fue suspendido de empleo y sueldo tras conocerse que había validado supuestamente datos falsos para adjudicar un piso a su mujer en la polémica promoción. La pareja es arquitecta en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, área que lideraba la concejala Rocío Gómez, del PP, que dimitió después de que INFORMACIÓN relevara que había sido una de las beneficiarias de las casas.

En cuanto a Vox, sobre esta cuestión, el portavoz en la comisión, Miguel Pascual, afirma “no tener contemplado” llamar a la consellera de Vivienda, por lo que si este partido y el PP acaban pactando el plan de trabajo, Camarero no tendrá que acudir a comparecer ante la cámara, pese a ser la titular de Vivienda. En todo caso, el diputado no descarta pedir la comparecencia del secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández; y al director general, Juan Antonio Pérez.

El plan de trabajo, con plazo para presentarlo por parte de los grupos hasta el 30 de abril, establecerá los nombres de las comparecencias para investigar el caso. Desde el PP, Javier Gutiérrez afirma que plantean solicitar comparecencias “parecidas a las de la comisión que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Alicante”, pero no llamarán “a nadie ajeno al círculo de la responsabilidad directa”.

No pondremos líneas rojas a las comparecencias, pero tampoco será una barra libre Miguel Pascual — Portavoz de Vox en la comisión

En este sector sitúan al Ayuntamiento, a los técnicos de la conselleria presuntamente implicados y a los adjudicatarios que tengan relación con el Consistorio. Entre estos comparecientes solicitados estaría el alcalde de Alicante, Luis Barcala, también del PP, por entender que la institución municipal debe dar su versión de los hechos. Sobre comparecientes de alta responsabilidad autonómica, Gutiérrez los rechaza. “No queremos espectáculo, eso es lo que quieren el PSOE y Compromís, que protestan porque el ritmo de la comisión en el Ayuntamiento es rápido y porque en las Cortes está siendo más lento”.

Por su parte, en Vox afirman que aún están “valorando” los posibles nombres. “Queremos llamar a todos los que corresponda para esclarecerlo todo”, dice Miguel Pascual, que asegura que no pondrán “líneas rojas”, pero que tampoco será “una barra libre”. “Por nuestra parte no habrá restricciones”, asegura.

La izquierda

Las formaciones de izquierdas quieren ir más allá en la lista de comparecientes. José Díaz, portavoz del PSPV en la comisión, afirma que aún no tienen ultimados los nombres, pero prevé que pedirán la comparecencia de “los 140 adjudicatarios de viviendas de la promoción”. A su vez, propone “llamar a miembros de colegios profesionales de notarios, registradores o arquitectos para tener voces autorizadas sobre el funcionamiento correcto de estos procesos”, así como “sindicatos o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca” (PAH), ya que “la comisión debe servir para estudiar el modelo del Plan Vive de Mazón”, instaurado por la Generalitat para generar vivienda protegida.

Carlos Mazón, Camarero, Barcala, María Pérez-Hickman, Rocío Gómez y los funcionarios que visaron datos deben desfilar por la comisión José Díaz — Portavoz del PSPV en la comisión

A su vez, Díaz también pretende pedir información “sobre las permutas de pisos” o centrarse incluso en las sospechas que han surgido en otras localidades, como Sant Joan d'Alacant o València. “Solicitaremos toda la documentación y consultaremos todos los puntos de vista y, por supuesto, Carlos Mazón, Camarero, Barcala, María Pérez-Hickman, Rocío Gómez y los funcionarios que visaron datos deben desfilar por la comisión”.

Mazón y Camarero deben estar desde el principio y deben dar explicaciones María José Calabuig — Portavoz de Compromís en la comisión

Por último, en Compromís, la portavoz de la formación en el órgano, María José Calabuig, pronostica que “no habrá sorpresas” en sus propuestas y que llamarán “a las personas implicadas y que han pasado por las concejalías”. También plantean llamar “a los agentes de policía que realizaron las inspecciones, a los representantes de la cooperativa de Les Naus” y consideran, además, que “Mazón y Camarero deben estar desde el principio y deben dar explicaciones”.

También pedirán la comparecencia del actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que según la diputada “ha mentido descaradamente” sobre este caso. Por último, otros de los comparecientes solicitados serán “personas relacionadas con la construcción, con la jurisprudencia y con el ámbito académico que puedan analizar la normativa y que puedan aportar algo sobre la finalidad de la vivienda protegida para saber qué se hizo mal, cómo mejorar el decreto y cómo garantir la función social de la vivienda”.