La Aemet lo confirma: Alicante roza los 30 grados… pero el fin de semana trae lluvias

La provincia de Alicante afronta este viernes, 10 de abril, una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas y el predominio del sol, en un contexto que deja un ambiente casi veraniego en muchos puntos del territorio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipa un día estable en el arranque del fin de semana, aunque con cambios importantes en el horizonte.

Durante hoy, el cielo estará poco nuboso o despejado en general, aunque tenderá a presentar más nubosidad conforme avance la jornada. Además, a partir de la tarde comenzará a notarse la presencia de polvo en suspensión procedente del Sáhara, lo que dejará un ambiente más turbio y un cielo blanquecino en buena parte de la provincia.

Las temperaturas seguirán subiendo ligeramente, con máximas que se acercarán a los 30 grados en zonas del interior, consolidando ese ambiente cálido en las horas centrales del día. El viento soplará moderado del nordeste en el litoral, mientras que en el resto será flojo y variable, tendiendo a componente este por la tarde.

El tiempo en la provincia de Alicante este fin de semana

De cara al sábado, 11 de abril, el tiempo empezará a cambiar. La nubosidad irá en aumento, especialmente por la tarde, cuando se esperan precipitaciones débiles y dispersas en algunos puntos de la provincia. Además, continuará la presencia de polvo en suspensión, lo que podría dar lugar a lluvias de barro en caso de producirse esos chubascos.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en las mínimas, pero las máximas tenderán a descender ligeramente, dejando un ambiente menos cálido que el del viernes. El viento seguirá soplando de componente este, con mayor incidencia en el litoral.

El cambio más significativo llegará el domingo, 12 de abril. La previsión apunta a una jornada con cielos muy nubosos y precipitaciones más generalizadas, que irán remitiendo hacia el final del día. Este episodio vendrá acompañado de un descenso notable de las temperaturas máximas, especialmente en el interior, marcando un contraste claro con el calor previo.

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, el viernes estará marcado por el calor y el predominio del sol, en una jornada plenamente primaveral que dejará un ambiente casi veraniego durante las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán los 26 grados, con mínimas en torno a los 15, y una sensación térmica incluso algo superior, lo que reforzará esa percepción de calor en la ciudad. El viento de levante soplará con cierta intensidad, con rachas que podrán alcanzar los 45 km/h, especialmente en el litoral, aportando algo de alivio junto al mar.

De cara al sábado, el tiempo comenzará a dar señales de cambio. La nubosidad irá en aumento y, especialmente por la tarde y noche, aumentará la probabilidad de precipitaciones, que podrían ser débiles pero irán a más.

El domingo será el día más inestable, con cielos cubiertos y lluvias más generalizadas durante buena parte de la jornada. Además, las temperaturas bajarán de forma clara, con máximas que se quedarán en torno a los 19 grados, dejando un ambiente mucho más fresco en comparación con el viernes.

El tiempo en Elche

En Elche, el viernes será el día más caluroso del fin de semana, con un ambiente casi veraniego que dejará valores muy elevados para la época. Los termómetros se dispararán hasta los 28 grados, con mínimas en torno a los 12, en una jornada de pleno sol donde el calor será protagonista desde el mediodía. El viento de componente este y nordeste soplará con cierta intensidad, con rachas que podrán alcanzar los 45 km/h, aunque sin evitar que la sensación térmica sea claramente alta en las horas centrales.

A partir del sábado, el panorama comenzará a cambiar. La nubosidad irá en aumento y crecerá la probabilidad de precipitaciones, especialmente durante la segunda mitad del día.

El domingo llegará el contraste más marcado, con cielos cubiertos, lluvias más persistentes y un descenso claro de las temperaturas, con máximas que caerán hasta los 19 grados y mínimas de 11, dejando un ambiente mucho más fresco tras el calor previo.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el viernes tendrá un carácter plenamente primaveral, con sol y temperaturas suaves que se mantendrán estables gracias a la influencia del mar. Los termómetros se moverán entre los 16 y los 24 grados, en una jornada agradable y sin excesos, donde el calor será más contenido que en el interior. El viento del nordeste soplará con cierta intensidad, con rachas que podrán alcanzar los 40-45 km/h, especialmente en zonas abiertas y en el litoral, reforzando la sensación de frescor.

El sábado comenzará todavía con cierta estabilidad, pero la nubosidad irá ganando terreno y, a partir de la tarde, aumentará de forma clara la probabilidad de lluvias, que podrían ser más intensas en la franja costera.

El domingo será el día más inestable del fin de semana, con cielos cubiertos, precipitaciones generalizadas y un descenso notable de las temperaturas, con máximas que bajarán hasta los 18 grados, dejando un ambiente más propio de días otoñales junto al mar.

El tiempo en Elda

En Elda, el viernes volverá a dejar un ambiente casi veraniego, con temperaturas muy elevadas para la época y un predominio claro del sol durante buena parte del día. Las máximas alcanzarán los 28 grados, con mínimas en torno a los 10, en una jornada donde el calor será especialmente intenso en el interior, con una sensación térmica igualmente alta en las horas centrales. El viento soplará flojo a moderado, con rachas que podrán alcanzar los 40-45 km/h, sin impedir que el ascenso térmico se note con claridad.

A partir del sábado, el tiempo empezará a cambiar con la llegada de más nubosidad y un aumento progresivo de la inestabilidad. Durante la segunda mitad del día ya podrán registrarse chubascos, que irán ganando protagonismo.

El domingo será el punto de inflexión, con lluvias más generalizadas y un descenso acusado de las temperaturas, con máximas que caerán hasta los 16 grados de máxima y 8 de mínima, dejando un ambiente mucho más fresco tras el calor de días anteriores.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, el viernes estará marcado por un ambiente estable y agradable, con predominio del sol y temperaturas suaves, más contenidas que en el interior debido a la influencia del mar. Los valores se moverán entre los 14 y los 22 grados, en una jornada cómoda y sin excesos térmicos, con una sensación térmica muy similar durante todo el día. El viento será protagonista en la costa, con rachas que podrán alcanzar los 45-50 km/h, especialmente de componente nordeste, reforzando la sensación de frescor en el litoral.

El sábado comenzará todavía con cierta calma, pero la nubosidad irá aumentando con el paso de las horas y crecerá la probabilidad de lluvias, sobre todo a partir de la tarde.

El domingo será claramente más inestable, con precipitaciones más continuas, ambiente húmedo y un descenso de las temperaturas, que dejarán máximas en torno a los 18 grados y mínimas de 12, en un contexto más gris y desapacible junto al mar.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el viernes volverá a estar marcado por el calor, en una jornada de cielos despejados y ambiente claramente más cálido de lo habitual para estas fechas. Las temperaturas alcanzarán los 28 grados, con mínimas en torno a los 13, dejando un contraste notable entre el fresco de primera hora y el calor del mediodía, que se hará especialmente intenso en zonas abiertas.

A partir del sábado, la situación comenzará a cambiar con la llegada de más nubosidad y un aumento progresivo de la probabilidad de precipitaciones, que podrían aparecer durante la segunda mitad del día.

El domingo será claramente más inestable, con lluvias más extendidas y un descenso acusado de las temperaturas, que harán caer las máximas hasta los 19 grados, dejando un ambiente mucho más fresco y húmedo tras el calor previo.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, el viernes dejará una jornada muy cálida para la época, con predominio del sol y un ambiente seco que hará que el ascenso térmico se note con claridad en el interior. Las temperaturas alcanzarán los 27 grados, con mínimas en torno a los 13, en un día donde el contraste térmico será acusado entre la mañana y el mediodía. La sensación térmica será elevada en las horas centrales, aunque la baja humedad relativa contribuirá a que el calor resulte más llevadero que en la costa.

A partir del sábado, el tiempo dará un giro más evidente en el interior. La nubosidad aumentará rápidamente y las precipitaciones aparecerán con mayor probabilidad que en el litoral, pudiendo ser más persistentes durante la tarde.

El domingo será la jornada más adversa, con lluvias generalizadas, descenso notable de las temperaturas, con máximas que caerán hasta los 13 grados, y un ambiente claramente más frío, incluso con posibilidad de nieve en cotas altas del interior norte.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el viernes estará marcado por un ambiente suave y estable, con predominio del sol y temperaturas más contenidas que en el interior, en una jornada tranquila junto al mar. Los termómetros se moverán entre los 13 y los 22 grados, con una sensación térmica muy similar, en un día agradable y sin grandes contrastes. El viento será flojo en general, aunque con algunos intervalos moderados, manteniendo esa sensación típica del litoral norte, más templada y estable.

El sábado comenzará aún con cierta calma, pero la situación cambiará con rapidez. La nubosidad aumentará y, a partir de la tarde, se esperan lluvias más probables e intensas que en otros puntos de la provincia.

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El domingo será plenamente inestable, con precipitaciones generalizadas, ambiente húmedo y un descenso de las temperaturas, con máximas que se quedarán en torno a los 18 grados, en una jornada gris y desapacible en el litoral norte.