Tráfico en Alicante hoy: la DGT alerta de problemas en 18 carreteras de la provincia, con un corte sensible en la AP-7
Suben las incidencias a 49 con obras y múltiples obstáculos que complican la circulación desde primera hora
La situación del tráfico en la provincia de Alicante se complica este viernes 10 de abril con un notable aumento de incidencias. Según la última actualización de la DGT a las 09:04 horas, ya son 49 los avisos activos repartidos en 18 carreteras, una cifra que refleja una jornada especialmente densa en la red viaria.
El incremento respecto a días anteriores viene marcado, sobre todo, por la acumulación de obras, obstáculos fijos y algunos accidentes, que afectan tanto a grandes vías como a carreteras secundarias.
Obras en puntos clave: cortes y carriles cerrados
Las obras vuelven a ser uno de los principales focos de problemas, con varios tramos afectados en arterias importantes:
- AP-7 (Agost): corte total en uno de los tramos más sensibles de la autopista
- A-7 (El Realengo): salida cerrada por trabajos
- N-340 (Torrellano): carril derecho cerrado hasta las 13:00
- AP-7 (Almoradí y Orihuela Costa): carriles cerrados por mantenimiento
- A-77a (San Vicente – Fontcalent): restricciones en ambos sentidos
A esto se suman obras prolongadas en la CV-70 y la CV-868, con tráfico alterno o cortes completos.
Obstáculos por toda la provincia
La mayoría de incidencias corresponden a obstáculos en la calzada, repartidos por numerosas vías:
- A-31 (Sax, Monóvar, Petrer, Monforte del Cid)
- AP-7 (Catral, Mutxamel, Verdegas)
- N-332 (Calp, Torrevieja, Santa Pola)
- A-7 (Elche y entorno)
- CV-70 (Benidorm y La Nucía)
Aunque en su mayoría son de nivel gris (baja gravedad), su acumulación puede ralentizar notablemente la circulación.
Un accidente activo
En cuanto a accidentes, a esta hora se mantiene una incidencia destacada:
- EL-20 (Atsavares): obstáculo en la vía tras un accidente en el km 5,5
Una mañana complicada al volante
Con casi medio centenar de incidencias activas, Alicante afronta una mañana de tráfico irregular y con múltiples puntos conflictivos, especialmente en accesos a ciudades y en corredores clave como la AP-7 o la N-332.
La recomendación para los conductores es clara: planificar el trayecto con antelación, consultar el estado de las vías y extremar la precaución, especialmente en zonas en obras o con obstáculos señalizados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una promotora proyecta un hotel y apartamentos turísticos de diez alturas en la avenida de los Europeos de Torrevieja
- Apunta la fecha: Estos son los cinco nuevos restaurantes de «Menjars de la Terra» en las Marinas
- Sanidad saca del plan de choque al hospital Medimar de Alicante a raíz de la muerte de una paciente por una operación de cadera
- Valle-Inclán, escritor: “Las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos”
- Hallan a una mujer fallecida hace más de una semana en el baño de su vivienda en Torrevieja
- Así creció el patrimonio de Rocío Gómez durante su paso por el Ayuntamiento de Alicante
- Patrimonio eliminó la responsabilidad del Ayuntamiento en su informe oficial sobre el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante
- Los bomberos dan por estabilizado el incendio en las faldas del Maigmó