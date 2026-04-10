Tráfico en Alicante hoy: la DGT alerta de problemas en 18 carreteras de la provincia, con un corte sensible en la AP-7

La situación del tráfico en la provincia de Alicante se complica este viernes 10 de abril con un notable aumento de incidencias. Según la última actualización de la DGT a las 09:04 horas, ya son 49 los avisos activos repartidos en 18 carreteras, una cifra que refleja una jornada especialmente densa en la red viaria.

El incremento respecto a días anteriores viene marcado, sobre todo, por la acumulación de obras, obstáculos fijos y algunos accidentes, que afectan tanto a grandes vías como a carreteras secundarias.

Obras en puntos clave: cortes y carriles cerrados

Las obras vuelven a ser uno de los principales focos de problemas, con varios tramos afectados en arterias importantes:

AP-7 (Agost) : corte total en uno de los tramos más sensibles de la autopista

: corte total en uno de los tramos más sensibles de la autopista A-7 (El Realengo) : salida cerrada por trabajos

: salida cerrada por trabajos N-340 (Torrellano) : carril derecho cerrado hasta las 13:00

: carril derecho cerrado hasta las 13:00 AP-7 (Almoradí y Orihuela Costa) : carriles cerrados por mantenimiento

: carriles cerrados por mantenimiento A-77a (San Vicente – Fontcalent): restricciones en ambos sentidos

A esto se suman obras prolongadas en la CV-70 y la CV-868, con tráfico alterno o cortes completos.

Obstáculos por toda la provincia

La mayoría de incidencias corresponden a obstáculos en la calzada, repartidos por numerosas vías:

A-31 (Sax, Monóvar, Petrer, Monforte del Cid)

AP-7 (Catral, Mutxamel, Verdegas)

N-332 (Calp, Torrevieja, Santa Pola)

A-7 (Elche y entorno)

CV-70 (Benidorm y La Nucía)

Aunque en su mayoría son de nivel gris (baja gravedad), su acumulación puede ralentizar notablemente la circulación.

Un accidente activo

En cuanto a accidentes, a esta hora se mantiene una incidencia destacada:

EL-20 (Atsavares): obstáculo en la vía tras un accidente en el km 5,5

Una mañana complicada al volante

Con casi medio centenar de incidencias activas, Alicante afronta una mañana de tráfico irregular y con múltiples puntos conflictivos, especialmente en accesos a ciudades y en corredores clave como la AP-7 o la N-332.

La recomendación para los conductores es clara: planificar el trayecto con antelación, consultar el estado de las vías y extremar la precaución, especialmente en zonas en obras o con obstáculos señalizados.