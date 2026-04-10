Transformación histórica de Farell: Así es la nueva tienda de 1.500 m2 en Alicante

Suministros Industriales Farell, S.A.U. ha puesto en marcha el proyecto de modernización más ambicioso de sus 84 años de historia con la reforma integral de su sede comercial en Alicante, una actuación estratégica que marcará un antes y un después en el sector del suministro industrial. La iniciativa contempla la creación de una nueva tienda de 1.500 metros cuadrados, concebida como un espacio experiencial, moderno y altamente especializado, diseñado para mejorar la atención al cliente, potenciar la visibilidad de las marcas colaboradoras y optimizar la rentabilidad de cada metro lineal.

El proyecto responde a la evolución natural de la compañía y a la transformación que está viviendo el mercado industrial, donde la digitalización, la especialización y la profesionalización comercial exigen entornos más eficientes, visuales y orientados al servicio.

La futura tienda estará organizada en «mundos especializados», una nueva distribución por familias de producto que permitirá al cliente recorrer el espacio de forma intuitiva y acceder a asesoramiento técnico experto en áreas como herramienta eléctrica, EPIs, soldadura, cerrajería, lubricación, construcción, pintura o tornillería. Cada espacio contará con implantaciones específicas, lineales optimizados, zonas calientes estratégicamente planificadas y un especialista de producto que reforzará la capacidad de prescripción y el acompañamiento profesional en el proceso de compra.

La actuación incluye también la renovación de oficinas, áreas de recepción, parking, zonas de servicio postventa y espacios para proveedores, dentro de una estrategia global orientada a mejorar tanto la experiencia externa como la eficiencia interna.

Desde el punto de vista comercial, Farell prevé un incremento de la afluencia, un aumento del ticket medio y una mayor capacidad de atracción de nuevos clientes profesionales, apoyándose además en una planificación de campañas de marketing conjuntas con proveedores estratégicos. Destacar que la empresa ha preseleccionado cerca de 80 proveedores clave, que formarán parte del nuevo espacio con una mayor profundidad de gama, visibilidad y protagonismo dentro de un entorno de exposición más coherente y atractivo.

Innovación aplicada al suministro industrial

Además, el proyecto contempla mejoras en sostenibilidad y eficiencia energética, con nueva iluminación LED, optimización del flujo operativo y una reorganización funcional que reducirá tiempos improductivos y mejorará la coordinación entre departamentos. «No estamos reformando una tienda; estamos evolucionando nuestra forma de competir, de atender al cliente y de proyectar quiénes somos como empresa», destacan desde la dirección de Farell.

Con esta transformación, la compañía busca consolidarse como referente provincial y nacional en innovación aplicada al suministro industrial, sentando las bases de un modelo de tienda preparado para el futuro del sector.

La apertura del nuevo espacio será uno de los grandes hitos corporativos de 2026 y el eje central de una campaña de comunicación y posicionamiento de marca a nivel territorial.