Las convivencias de las Hogueras en Toledo, en directo | Las candidatas llenan la ciudad de mantillas y pasacalles

Toledo vive este sábado una intensa jornada con la promoción de las Hogueras, en un ambiente marcado por la participación y el entusiasmo tanto de vecinos como de visitantes llegados desde Alicante para arropar a las más de setenta candidatas que aspiran a convertirse en la Bellea del Foc 2026.

Desde primera hora de la mañana, la ciudad de las tres culturas se ha convertido en escaparate de la tradición alicantina con una visita promocional encabezada por la Bellea del Foc, Adriana Vico, acompañada por sus damas de honor, las candidatas y el jurado. Todas ellas han recorrido el paseo de Recaredo, donde ya luce el monumento de nueve metros de altura firmado por el artista José Manuel García Esquiva, “Pachi”.

Tras la visita institucional ha arrancado un pasacalles que ha llenando de color y música el centro histórico. El desfile, que parte de la plaza de Zocodover y avanza hacia el Ayuntamiento, reúne a toda la representación festera en un ambiente vibrante. Mantillas, trajes tradicionales y el característico colorido de las comisiones tiñen las calles.

Las convivencias de las Hogueras en Toledo, en imágenes /

Se siente especialmente el calor de los más de 2.000 alicantinos desplazados hasta Toledo, que están arropando a sus candidatas y trasladando el espíritu de las Hogueras fuera de la ciudad.

La jornada continúa con música en directo. La banda toledana Benquerencia ha tomado el relevo con un concierto festero que está animando el tramo final del recorrido hasta Zocodover. Marchas, pasodobles y hasta el himno de Alicante están haciendo disfrutar a los asistentes, en un ambiente cada vez más animado.

Ya en la plaza, se ha vivido un momento inesperado y emotivo: una pareja de novios que celebraba su boda en el Ayuntamiento ha sido sorprendida por la llegada del desfile y ha recibido una gran ovación por parte de los foguerers, en una escena que está arrancando aplausos y sonrisas entre todos los presentes.

La música sigue sonando en directo en Zocodover, donde la banda continúa interpretando repertorio festero, poniendo el broche a una mañana que está consolidando a Toledo como escenario protagonista de la promoción de las Hogueras.