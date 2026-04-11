Alicante saca el paraguas este domingo: lluvias generalizadas y aviso amarillo por tormentas
Las precipitaciones podrían dejar acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora
Alicante tendrá que sacar el paraguas este domingo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica una jornada marcada por la lluvia, especialmente en el litoral sur y el interior de la provincia. Además, la Aemet ha decretado el aviso amarillo por lluvias desde las 21 horas del domingo hasta las 5 de la madrugada del lunes.
Para este domingo se esperan precipitaciones generalizadas que tenderán a remitir en la mitad norte a últimas horas. Sin embargo, existe probabilidad de chubascos localmente fuertes en el interior y el litoral sur de Alicante al final del día. Durante los episodios más intensos, la precipitación acumulada podría alcanzar los 20 mm en una hora, acompañada de tormenta.
En Alicante capital, las temperaturas oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 24 de máxima. Por otro lado, en Castellón se ha activado el aviso amarillo por rachas de viento del noroeste que podrían alcanzar los 80 km/h en el interior norte y el litoral norte de la provincia, entre las 20 y las 23 horas del domingo.
Descenso de temperaturas
La predicción de la Aemet también apunta a un descenso notable de las temperaturas máximas en el interior, que podría ser localmente extraordinario en la mitad norte. Asimismo, se esperan rachas de viento muy fuertes en el norte de Castellón a últimas horas del día.
El cielo permanecerá cubierto durante la jornada, con precipitaciones generalizadas que irán remitiendo en la mitad norte al final del día, aunque persistirá el riesgo de chubascos intensos en el sur de la provincia.
En cuanto al viento, soplará moderado de componente norte en el norte de Castellón y, a primeras horas, también en Alicante, tendiendo después a flojo. En el resto del territorio será flojo de dirección variable, con tendencia a noroeste y aumento a moderado en el interior de la mitad norte. En el norte de Castellón se esperan intervalos de viento fuerte, con rachas muy fuertes al final de la jornada.
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