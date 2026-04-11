El fuego conquista Toledo con las convivencias de Hogueras

El fuego encontró ayer un nuevo hogar entre las murallas de Toledo. La ciudad de las tres culturas se transformó, por un día, en un escenario donde la tradición alicantina prendió con fuerza, envolviendo a vecinos y visitantes en una atmósfera distinta y cargada de simbolismo. Desde primera hora del sábado, el murmullo de la Fiesta fue creciendo hasta convertirse en estruendo, en música, en pólvora… y finalmente en llamas. No fue una jornada cualquiera. Las convivencias de las candidatas a Bellea del Foc 2026 convirtieron a Toledo en un espejo de Alicante, trasladando la esencia de las Hogueras hasta la capital de Castilla-La Mancha. Más de setenta aspirantes, junto a la Bellea del Foc de 2025, Adriana Vico, y sus damas de honor, protagonizaron una crónica festiva que mezcló tradición y promoción en cada rincón de la ciudad imperial.

La jornada arrancó en el paseo de Recaredo, donde ya se intuía que el espacio se convertiría en el epicentro de la fiesta. La Bellea del Foc acompañada por sus damas de honor, las candidatas y el jurado encabezaron una visita promocional que convirtió la ciudad en escaparate de la tradición alicantina. El monumento plantado para la ocasión, obra del artista alicantino José Manuel García "Pachi", se erigía como símbolo de esa unión entre ciudades, aguardando paciente su destino final. Poco después, los primeros pasacalles comenzaron a recorrer las calles. Toledanos y alicantinos se mezclaron en un ambiente cercano, donde el sonido de la banda local Benquerencia marcaba el ritmo de una mañana que iba creciendo en intensidad. Las candidatas, sonrientes, comenzaron a protagonizar los primeros encuentros con turistas, en una jornada donde las fotografías y las conversaciones se sucedieron sin descanso, incidiendo en la promoción de la Fiesta. Así, la plaza de Zocodover se convirtió en uno de los puntos neurálgicos de la jornada. Desde allí partió el desfile que avanzó hacia la plaza del Ayuntamiento donde mantillas, trajes tradicionales y estandartes dibujaron una estampa que mezclaba historia y fiesta.

El calor humano fue otro de los protagonistas. Más de 2.000 alicantinos se desplazaron hasta Toledo, arropando a sus candidatas y trasladando el espíritu de las Hogueras fuera de su ciudad. La música de las bandas acompañó el recorrido, mientras la banda toledana Benquerencia tomaba el relevo con un concierto festero que hizo vibrar a los asistentes con pasodobles e incluso el himno de Alicante.

La tolerancia durante siglos fue seña de identidad de esta ciudad es algo que hoy deberíamos tener más presente que nunca Luis Barcala — Alcalde de Alicante

El punto álgido de la mañana llegó con la mascletà. Pasadas las 14 horas, tras un ligero retraso, la explanada de la estación de autobuses junto a la glorieta de Azarquiel acogió este espectáculo pirotécnico, lanzado por primera vez en la ciudad. El disparo, a cargo de la pirotecnia La Sagreña, hizo vibrar a los asistentes, sobre todo a los toledanos, con cerca de 50 kilos de pólvora. El responsable de la pirotecnia La Sagreña, Pablo Sánchez, subrayó además el carácter novedoso del espectáculo en la ciudad, recordando que "la mascletà no tiene tanta tradición en la zona de Toledo", donde los eventos pirotécnicos suelen ser «más pequeños», y eso que se dispararon apenas 50 kilos.

El estruendo fue seguido por una multitud en la que predominaban los alicantinos, muchos de ellos identificables por la indumentaria de sus respectivas comisiones, que no quisieron perderse este momento histórico en Toledo.

Son muchos los vínculos que nos unen, pero a partir de hoy serán muchos más. Contáis con Toledo como ciudad hermana para siempre Carlos Velázquez — Alcalde de Toledo

Ya por la tarde, la sala capitular del Ayuntamiento acogió uno de los actos más solemnes del día: la firma del convenio de hermanamiento entre Alicante y Toledo. Un gesto institucional que reforzó los lazos históricos y culturales entre ambas ciudades. Los alcaldes Luis Barcala y Carlos Velázquez, ambos del PP, encabezaron el acto, acompañados por la Bellea del Foc, sus damas de honor y las candidatas. El regidor de Alicante destacó el componente emocional del vínculo, subrayando la importancia de Toledo como símbolo de convivencia. "Es una ciudad a la que me unen el respeto y los lazos de sangre, mi mujer es de Toledo y mi madre también", señaló Barcala, quien subrayó además la relevancia histórica de Toledo como símbolo de convivencia y tolerancia. "La tolerancia durante siglos fue seña de identidad de esta ciudad, con ejemplos como la Escuela de Traductores, es algo que hoy deberíamos tener más presente que nunca", afirmó el alcalde de Alicante que se incorporó al viaje el sábado al mediodía.

Broche final

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, puso en valor la hermandad entre ambas ciudades y el ambiente generado durante la jornada, asegurando que la capital castellano-manchega "se había llenado de Alicante y de belleza". "Son muchos los vínculos que nos unen, pero a partir de hoy serán muchos más. Contáis con Toledo como ciudad hermana para siempre", apuntó Velázquez.

Cuando hay 5.000 personas viendo la cremà, se nota que se ha hecho bien David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

La jornada alcanzó su punto culminante al caer la noche, cuando el paseo de Recaredo volvió a convertirse en el centro de todas las miradas. Más de 5.000 personas, entre toledanos, alicantinos y otros turistas, se congregaron para presenciar la cremà del monumento, en un ambiente de expectación creciente amenizado por una charanga. Las candidatas, junto a la Bellea del Foc y sus damas, bailaban contagiando su energía al público mientras el monumento, obra del artista José Manuel García "Pachi", aguardaba su destino. La cremà, a cargo también de la pirotecnia La Sagreña, comenzó de forma pausada, con algunos altibajos y un pequeño incidente que afectó incluso a la mantilla de la Bellea del Foc. A medida que avanzaba el fuego, las llamas ganaron intensidad. La situación se complicó cuando una lluvia de pavesas obligó a ampliar el perímetro de seguridad y a despejar la zona donde se encontraban las candidatas. Diez minutos después, el monumento ardía por completo, lo que llevó a los bomberos a intensificar su intervención.

Finalmente, la estructura fue consumida por las llamas en una cremà que dejó sensaciones diversas, pero que cumplió con su función simbólica: cerrar el ciclo de una jornada marcada por la convivencia. "Yo creo que ha sido un día intenso y largo, pero muy fructífero. Cuando hay 5.000 personas viendo la creación de este evento, se nota que se ha hecho bien", comentó el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, resaltando la repercusión de la promoción. Tras el fuego, el ritmo no se apagó, demostrando que la Fiesta, cuando se comparte, arde con más fuerza.