Pilar Fuentes Tomás, decana de Alicante, elegida vicesecretaria del Consejo General de Procuradores de España

La decana del Colegio de Procuradores de Alicante, Pilar Fuentes Tomás, ha sido designada vicesecretaria del Consejo General de Procuradores de España tras las elecciones celebradas este mismo día, en las que Alberto García Barrenechea ha sido elegido como nuevo presidente de la institución.

La designación de Fuentes Tomás se enmarca dentro de la configuración de la nueva junta directiva que acompañará al recién nombrado presidente en esta nueva etapa al frente del Consejo General. Junto a García Barrenechea, han sido elegidos José Ramón Carrasco como vicepresidente, Fernando González-Concheiro como secretario, María Granizo como tesorera, además de la propia Pilar Fuentes Tomás como vicesecretaria y Paloma Guijarro Rubio como vicetesorera.

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Con este nombramiento, la representación del Colegio de Procuradores de Alicante gana presencia en el órgano nacional que agrupa a los profesionales de la procura en España.